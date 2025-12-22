무상 점검·순정 부품 할인으로 연말연시 차량 관리 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 지프(Jeep)가 혹한기 안전 주행을 위한 고객 지원에 나선다.

지프는 이날부터 내년 1월 31일까지 전국 공식 서비스센터에서 ‘지프 겨울 서비스 캠페인’을 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 캠페인은 지프 웨이브 멤버십에 가입한 지프 전 차종 고객을 대상으로 약 6주간 진행된다. 겨울철 배터리 성능 저하와 냉·난방 시스템 이상 등 계절적 위험 요인을 사전에 점검하고, 필수 소모품 교체 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

캠페인 기간 동안 고객들은 차량 주요 항목에 대한 무상 점검 서비스를 받을 수 있다. 이를 통해 겨울철 발생하기 쉬운 배터리 상태와 냉·난방 시스템, 열선 기능 등을 사전에 확인할 수 있다.

또한 모파 순정 부품 가운데 겨울철 필수 소모품에 대해 20% 할인 혜택이 제공된다. 할인 대상에는 배터리와 와이퍼 블레이드 등 기본 소모품은 물론 난방 장치와 열선 관련 부품도 포함돼, 혹한기 주행 환경에 대비할 수 있도록 했다.

일반 수리 고객을 위한 추가 혜택도 마련됐다. 보험 및 리콜 수리를 제외한 유상 수리 금액이 20만원 이상일 경우, 뷔르트의 림 클리너와 실내 세정제가 증정된다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “겨울철은 차량 관리가 곧 안전과 직결되는 시기”라며 “본격적인 추위와 폭설이 오기 전 차량 상태를 점검하고 관리해 지프 특유의 강인한 주행 성능을 겨울에도 안전하게 즐기길 바란다”고 말했다.