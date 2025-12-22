육사 2명, 3사 2명, 국간사 1명, 국방대 3명 등 최종 선발 해·공군 일반장교 계급정년 전역에 재임용 심사대상 없어

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 지난 16일 중·대령급 군교수 대상 ‘2025년 군교수 재임용 심사’를 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 심사는 육군사관학교, 육군3사관학교, 국군간호사관학교, 국방대학교 소속 군교수 14명을 대상으로 진행됐으며 이 중 육사 2명, 3사 2명, 국간사 1명, 국방대 3명 총 8명이 최종 적격자로 선발됐다.

재임용 심사는 군교수의 교육과 연구 역량 강화를 위해 지난 2009년 처음 도입됐고 교수 임기 중 총 2회 적격자로 선발될 경우 60세까지 정년을 보장받게 된다.

올해 심사 결과의 특징은 예년에 비해 강화된 심사 기준이다.

최근 10년간(격년 시행) 심사에서 대상자 58명 중 55명이 선발돼 95%의 높은 선발률을 보였지만 올해 정량과 정성적 평가를 종합적으로 검토하는 엄격한 심사 과정을 거치면서 선발률이 57% 수준으로 낮아졌다.

심사 대상자 14명은 모두 육군(육사 8명, 3사 2명, 국간사 1명, 국방대 3명)이다.

해군과 공군의 경우 해당 군의 인력운영 여건에 따라 일반장교 계급정년에 전역해 현재까지 재임용 심사 대상자가 없었다.

국방부 관계자는 “이번 심사는 군교수의 전문성과 품성을 보다 정밀하게 검증해 군 교육 질적 수준을 높이는 데 중점을 뒀다”며 “군교수 본연의 임무인 교육과 연구에 전념할 수 있도록 앞으로도 재임용 심사 제도를 지속적으로 보완하고 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.