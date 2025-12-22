노동부·산업인력공단, 해외취업·연수·일경험 27편 성장 스토리 수록

[헤럴드경제=김용훈 기자] 해외 취업과 연수, 일경험을 통해 글로벌 무대에 도전한 청년들의 성장기가 한 권의 책으로 엮였다. 노동부와 한국산업인력공단은 ‘2025년 청년 해외진출 성장스토리 공모전’ 수상작 27편을 담은 수기집을 발간했다고 22일 밝혔다.

이번 수기집은 ‘성공’보다 ‘성장’에 초점을 맞췄다. 해외취업, 해외연수, 해외일경험(WELL) 등 다양한 경로로 국경을 넘은 청년들이 낯선 환경에서 겪은 시행착오와 변화의 과정을 중심으로 구성됐다. 단순한 취업 성공 사례를 넘어, 실패와 도전을 통해 커리어의 방향을 찾아가는 과정이 생생하게 담겼다는 점이 특징이다.

공모전은 수기 부문(K-무브 스쿨 수료자, 해외취업 일반, 해외일경험)과 영상 부문으로 나뉘어 약 두 달간 진행됐다. 총 147편이 접수됐으며, 서류심사와 외부 전문가 심사를 거쳐 27편이 최종 선정됐다. 공단은 이들 작품을 바탕으로 해외 진출을 준비하는 청년들에게 현실적인 참고서가 될 수 있도록 수기집을 제작했다.

대표 사례로는 항공사 승무원에서 호주 타일공으로 진로를 전환한 노혜연 씨의 이야기가 담겼다. 코로나19로 일자리를 잃은 뒤 K-무브 스쿨 연수를 거쳐 남편과 함께 호주에 정착한 경험을 통해 직무 전환과 해외 정착의 과정을 풀어냈다. 또 해외일경험(WELL) 프로그램을 통해 독일에서 경력을 쌓은 뒤 글로벌 기업에서 초대형 언어모델(LLM)을 다루는 업무에 참여하게 된 장다정 씨의 사례도 소개됐다.

공단은 대상 수상작을 웹툰과 숏폼 영상 등 2차 콘텐츠로 제작해 ‘월드잡플러스(WorldJob+)’ 공식 유튜브와 인스타그램 채널을 통해 순차 공개할 계획이다. 수기집은 전자책(E-book)과 인쇄본으로 제작돼 주요 대학 취업지원실과 해외취업 설명회 등에서 배포되며, 공단 홈페이지와 월드잡플러스에서도 열람할 수 있다.

이우영 한국산업인력공단 이사장은 “해외에서 자신의 길을 개척한 청년들의 이야기가 또 다른 도전을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 세계무대 진출을 체계적으로 지원하겠다”고 말했다.