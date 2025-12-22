9/15~11/30 주민서명운동 추진...철도망 확충에 대한 강력한 의지 모여 서명부, 서울시·국토부·기재부·서울연구원 등 관계기관 전달...강력 건의 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 ‘목동선 및 강북횡단선 재추진 촉구’ 주민 서명운동을 완료, 6만 5000 명의 서명부를 모아 지난 17일 전달식을 개최하며 본격적인 대외 건의 활동에 나섰다.

이번 서명운동은 9월 15일부터 11월 30일까지 약 2달 반 동안 온·오프라인으로 진행됐으며, 양천구민은 물론 양천구로 출퇴근 및 통학하는 주민 등이 참여해 지역 철도망 확충에 대한 강력한 공감과 의지를 보여줬다.

구는 서명부를 서울시를 비롯해 국토교통부, 기획재정부, 서울연구원 등 관계기관에 전달하며 재추진을 적극 건의할 계획이다.

‘목동선’은 서울에서 유일한 도시철도 불모지인 신월동과 대규모 재건축이 추진 중인 신정동·목동을 거쳐 당산역까지 연결되는 노선이며, ‘강북횡단선’은 목동역에서 출발해 등촌로·등촌역을 경유하여 청량리역까지 이어지는 노선이다.

두 노선 모두 주요 지역을 경유하고 있어, 개통 시 주민의 교통편의가 획기적으로 개선될 것으로 기대됐으나, 2024년 기획재정부에서 실시한 예비타당성 조사에서 경제성 부족으로 사업이 무산되며 중단 위기를 맞았다.

양천구는 현행 예타 제도가 미래 도시성장과 교통 수요를 반영하지 못하고 있는 구조적 문제를 지적하며, 목동아파트 재건축·서부트럭터미널 개발·신월동 지역 재개발 등으로 급증할 인구 및 교통수요에 선제적으로 대응하기 위해서는 목동선과 강북횡단선은 반드시 추진돼야 한다고 강조했다.

양천구는 급격한 도시변화를 예고하고 있다. 인구 약 10만 명에 육박하는 신도시급 규모로 추진 중인 목동아파트 재건축이 올해 14개 단지 모두 정비구역 지정이 완료되어 빠른 속도로 추진 중이며, 총 66개 구역에서 민간·공공 재개발, 역세권 활성화, 가로주택정비, 모아타운 등 다양한 형태의 도시정비사업이 활발히 진행되고 있다.

또 신정동에 위치한 10만 4000㎡ 부지의 서부트럭터미널이 지난 11월 4일 착공식을 열고 2031년 준공을 목표로 주거·쇼핑·물류가 어우러진 대규모 도시첨단물류단지 건립에 박차를 가하고 있다.

이기재 양천구청장은 “목동선과 강북횡단선은 양천구의 미래 경쟁력을 좌우할 중요한 핵심 교통인프라”라며 “6만 5000 명의 염원이 담긴 서명부를 관계기관에 전달, 서울시와 긴밀히 협력하며 반드시 재추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.