2026년 3월부터 성동구 첫 ‘장애아 전문 어린이집’ 개원, 15년 만의 서울시 신규 지정 시설 개선 공사 등 장애아 전문 시설로의 전환 준비 중, 영유아기부터 장애아 포용 교육 기반 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 오는 2026년 3월부터 구립 성모어린이집을 성동구 최초 ‘장애아 전문 어린이집’으로 전환하여 운영을 시작한다.

교육부의 보육통계에 따르면, 2025년 12월 기준 장애아 전문 어린이집은 전국 177개소, 서울시 8개소이며, 2011년도 이후 15년 만에 처음으로 이뤄지는 서울시 신규 장애아 전문 어린이집 지정이다.

구립 성모어린이집은 지난 1994년부터 재단법인 성모성심수도회가 위탁받아 운영해 왔다. 현재도 뇌병변, 중증 자폐아 및 발달지연 등 장애를 가지고 있는 원아들이 함께 재원 중으로 성동구 뿐만 아니라 중구, 동대문구 등 인접 지역과 일부 원거리 지역에서도 통원하고 있다.

장애아동 수는 점점 증가하고 있음에도 성동구를 비롯한 서울시 내 장애아 전문 어린이집은 턱없이 부족, 그동안 장애아동을 둔 부모들은 원거리 통원을 감수하며, 장애아 보육에 대한 부담을 안고 아이의 성장 과정을 지켜봐야 했다.

이에 성동구는 기존 성모 장애아통합어린이집의 시설을 보완하여 보다 많은 장애아를 수용할 수 있도록 장애아 전문 어린이집으로의 전환을 준비한다.

이를 위해 ▲ 장애인 등의 출입이 가능한 출입구 유효 폭 확대 ▲ 바닥 일부 경사면으로 설치 ▲ 실명 점자 표지판 및 점형블록 추가 설치 등 시설 개선 공사를 진행하며, 공사 완료 후 서울시 및 관계 부처 승인을 거쳐 오는 2026년 3월부터 본격적인 운영에 들어갈 예정이다.

특히 이번 장애아 전문 어린이집 지정은 2029년 성수동에 개교 예정인 공립 특수학교(가칭 성진학교) 신설과 연계 측면에서도 주목된다. 영유아기부터 학령기로 이어지는 지역 기반의 포용 교육 체계 구축을 위한 선행 거점으로서 장애아동의 성장 단계에 맞춘 연속적이고 체계적인 지원이 가능해질 것으로 기대된다.

성동구는 장애아 전문 어린이집 지정과 함께 보육 서비스 질 향상과 어린이집 운영 안정화를 위한 다양한 보육 정책을 선도적으로 추진하고 있다. ‘어린이집 전담간호사 사업’을 통해 서울시 자치구 최초로 어린이집에 전담간호사가 방문해 영유아 건강관리 서비스를 연 2회 이상 제공하고 있으며, 보육교사가 1인당 담당하는 아동 수를 법정 기준보다 축소하는 ‘성동형 교사 대 아동비율 사업’을 통해 안전한 보육환경을 조성하고 있다.

정원오 성동구청장은 “이번 성동구 첫 장애아전문어린이집 지정을 통해 장애아동이 보다 안정적인 환경에서 전문적이고 세심한 보육 서비스를 받을 수 있을 것”이라며, “앞으로도 성동구는 영유아와 보호자, 그리고 사회적 약자가 함께 체감할 수 있는 포용적 보육 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.