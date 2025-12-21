현역 시의원 기자회견 “보복성 컷오프”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 광주시당이 내년 6·3 지방선거에서 시의원 4개 선거구를 여성 경쟁 전략선거구(여성특구)로 지정하기로 하자 남성 후보들의 반발이 이어지고 있다.

21일 지역 정치권에 따르면 민주당 광주시당은 전날 운영위원회를 열고 광주 지역 시의원 선거구 20곳 중 4곳을 여성 의원 진출을 보장하기 위해 남성 후보의 출마를 제한하는 이른바 ‘여성 전략공천 지역’으로 지정하기로 했다.

이른바 여성특구는 민주당 당헌·당규상 ‘여성 30% 의무공천’ 비율을 맞추기 위해 적용하는 전략공천 제도 중 하나다.

시당은 아직 중앙당 최고위원회 의결 절차가 남아 있어 공식적으로 구체적인 여성특구 지정 선거구를 공개하지는 않았다.

다만 지역 정치권에서는 ▷ 남구 2선거구(현역 임미란 시의원) ▷ 서구 3선거구(현역 이명노 시의원) ▷ 북구 3선거구(현역 신수정 시의원) ▷ 광산 5선거구(현역 박수기 시의원) 등이 지정 대상 선거구로 거론되고 있다.

당초에는 광산 4선거구의 여성특구 지정이 유력하게 검토됐으나, 일부 지역이 최장 16년 동안 ‘전략 선거구’로 지정돼 왔다는 대내외적 비판이 제기된 후 막판에 광산 5선거구로 변경된 것으로 전해진다.

광산구 광역의원 선거구는 2014년 3선거구 여성특구, 2018년 4선거구 여성특구, 2022년 4선거구 청년특구 등으로 잇따라 지정돼 선거구 조정에 따라 신가동 등 일부 지역이 최장 16년 동안 ‘전략 선거구’로 묶이는 것 아니냐는 우려가 제기돼 왔다.

시당은 6·3 지방선거에서 청년특구는 지정하지 않는 대신 여성특구만 운영하기로 했으나, 갑작스럽게 출마가 제한된 일부 남성 후보들을 중심으로 반발이 터져 나왔다.

자신의 지역구가 여성특구로 지정되자 이명노 시의원은 이날 기자회견을 열고 “시당은 아직 선출직 평가도 마치지 않은 상태에서 원칙과 기준 없이 특구를 지정했다”고 반발했다.

그는 “광산 4선거구를 여성특구로 결정했다는 사실이 언론 보도로 논란이 일자 하루 만에 광산 5선거구로 바뀌는 어처구니없는 일이 벌어졌다”며 “서구 3선거구를 특구로 지정한 것은 지난 총선 경선에서 자신(현역 국회의원)을 돕지 않은 저를 찍어내려는 보복성 컷오프”라고 비판했다.

이 시의원은 “민주당 광주시당 운영위원회의 잘못된 결정을 최고위원회에서 바로잡아 달라”며 “시당은 선출직 평가가 완료된 뒤 객관적 결과를 토대로 시민 주권자와 당원 주권자가 인정할 수 있는 특구 지정을 통해 신뢰를 회복해야 한다”고 촉구했다.

양부남 민주당 광주시당 위원장은 “아직 최고위원회 의결을 거치지 않아 확정된 안이 아니며, 여성 전략선거구 지정과 관련해 구체적인 선거구를 공개하거나 개별 반발에 대해 입장을 밝히기도 어렵다”고 말했다.