윤 전 대통령 공천개입 의혹 본격 조사 “당 대표가 공천 개입? 언어 모순” 반박 특검, 2022년 지방선거·보선 정조준

[헤럴드경제=정주원 기자] 이준석 개혁신당 대표가 윤석열 전 대통령의 공천개입 의혹과 관련해 조사를 받기 위해 21일 민중기 특별검사팀에 출석했다.

이 대표는 이날 오전 9시 48분께 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 도착했다. 지난 7월 2일 특검팀이 수사를 정식 개시한 이후 이 대표가 조사를 받는 것은 이번이 처음이다.

이 대표는 조사에 앞서 취재진에게 “2022년 윤 전 대통령이 저를 어떻게 대했는지는 대부분의 국민이 알고 있다”며 “그런 상황에서 저와 윤석열 전 대통령을 공범으로 엮으려는 것은 굉장히 무리한 시도”라고 말했다.

이어 “부당한 공천의 주체가 중요한데, 당 대표인 제가 공천에 개입한다는 것 자체가 언어 모순”이라며 “그런 일은 전혀 없었고 다른 사람에 대해 특검이 알고 싶은 것이 있다면 설명해 줄 것”이라고 밝혔다.

윤 전 대통령의 공천 개입 의혹에 대해서는 “당시 의심스러운 정황이 있었다는 점을 일관되게 말해왔고, 제가 겪은 일이기 때문에 자료 제출에도 성실히 임해왔다”며 “다만 그것이 범죄 구성 요건에 해당하는지는 법률가들이 판단할 문제”라고 말했다.

특검팀은 이날 검사 1명이 94쪽 분량의 질문지를 토대로 이 대표를 신문할 예정이다. 2022년 6·1 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 당시 윤 전 대통령의 공천 개입 의혹과 관련한 사실관계를 집중적으로 확인할 방침이다.

이 대표는 국민의힘 대표 시절이던 당시 윤 전 대통령이 서울 강서구청장과 포항시장 등의 공천에 개입하려 했다는 통화 녹음이 있다고 주장해 왔으며, 공천 개입 혐의와 관련해 피고발인 신분이기도 하다.

특검팀은 이 대표를 상대로 지난해 4·10 국회의원 선거에서 김건희 여사가 경남 창원 의창 지역구에 김상민 전 부장검사를 출마시키기 위해 영향력을 행사했다는 의혹에 대해서도 참고인 조사를 진행할 계획이다.