“환율 경계감 있지만 필요시 선제적 시장안정조치 시행 강조” “코스닥 올해 38개 상폐…‘주가조작 패가망신’ 3·4·5호 사건도” “150조 국민성장펀드 글로벌 투자 전쟁 대비 국가 대응 수단”

[헤럴드경제=이정환 기자] “내년에도 강도 높은 가계부채 관리 기조는 불가피하지만, 특정 시기에 ‘대출 쏠림’이 나타나는 문제점은 보완하겠다”

이억원 금융위원장은 21일 KBS일요진단에 출연해 “내년에도 가계부채 총량관리 기조를 일관되게 가져갈 수밖에 없다”며 이같이 말했다.

그는 “가계부채 총량 증가율을 경상성장률과 맞춰 관리하게 되는데, 지금은 워낙 (가계부채) 절대 수준이 높기 때문에 총량 증가율을 경상성장률보다 낮게 설정해 연착륙해나갈 수밖에 없다”고 설명했다.

다만 은행들이 정부의 총량 목표치를 맞추기 위해 연말에 대출 창구를 아예 닫아버리다시피 한다는 지적과 관련해서는 “특정 시기에 너무 쏠림이 있는 부분을 어떻게 해결해 나갈 수 있는지 살펴보겠다”고 답변했다.

최근 국고채 금리가 상승세를 보이고 원/달러 환율도 고공비행을 이어가는 상황에는 “경계감이 있는 게 사실”이라고 말했다.

다만 이 위원장은 “금융 시스템 자체의 건전성이나 위기 대응 능력을 종합적으로 봤을 때는 큰 문제는 없다”며 “시장 상황을 예의주시하면서 필요한 경우는 언제든지 선제적으로 시장안정조치를 시행할 것”이라고 말했다.

정부가 주력하고 있는 증시 신뢰 회복 이뤄지면 환율 안정에도 도움이 될 것이란 취지의 발언도 했다.

이 위원장은 지난 19일 업무보고에서 이재명 대통령이 국내 주식시장에 대한 불신이 외환 시장에까지 영향을 주고 있다는 지적을 한 것과 관련해 “자본시장 매력도가 높아지고 외국인 투자자들이 다시 돌아오면 환율 시장도 안정을 이룰 수 있다는 말씀을 한 것 같다”고 설명했다.

금융위원회와 금융감독원, 한국거래소와 함께 꾸린 합동대응단에서 ‘주가조작 패가망신’ 사례들을 계속 보여줄 것이라고도 했다.

이 위원장은 “합동대응단 가동 두 달 만에 1·2호 사건을 적발했는데, 최대한 빨리 조치하고 금전 제재로 다 박탈한다는 점에서 자본시장에 던지는 시그널이 매우 컸다”고 평가했다.

그러면서 “내부적으로 3호, 4호, 5호를 계속 보고 있다”고 덧붙였다.

코스닥시장 신뢰·혁신 제고 방안 중 하나로 ‘다산다사’(多産多死) 구조의 상장심사·상장폐지 제도를 도입한다며 “과거 3년간 매년 15개 정도가 퇴출당했는데, 올해에는 벌써 38개가 상장폐지 결정을 받았다”고 말했다.

5년간 첨단전략산업에 150조원을 투자하는 국민성장펀드에는 “글로벌 투자 전쟁에 대비하기 위한 국가 대응 수단”이라고 소개했다.

이명박 정부의 녹색성장펀드, 박근혜 정부의 통일펀드, 문재인 정부의 뉴딜펀드 등과의 차이점으로는 산업은행법 등에 법적 근거가 명확히 있는 점, 간접투자에 그치지 않고 종합적인 프로그램으로 설계됐다는 점, 20년이라는 장기 프로그램이라는 점 등을 들었다.