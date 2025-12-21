9번째 보잉 787-9 드림라이너 도입 “중·장거리 노선 운항 안정성 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 하이브리드 항공사 에어프레미아가 지난 19일 9번째 항공기를 도입했다고 21일 밝혔다.

이번에 도입된 항공기는 보잉 787-9 드림라이너로, 와이드 프리미엄 클래스 35석과 이코노미 클래스 291석 등 총 326석 규모다.

9호기는 올해 마지막으로 도입되는 항공기로 상업 운항에 앞서 관계 기관의 점검 절차를 거친 뒤 내년부터 순차적으로 운항에 투입될 예정이다.

에어프레미아는 이번 기재 확충을 통해 중·장거리 노선을 중심으로 운항 안정성과 정시성을 강화하고, 향후 운수권 배분 노선 및 신규 취항지 확대에 대비한 운영 기반을 마련할 계획이다.

에어프레미아 관계자는 “9호기 도입은 본격적인 노선 확대에 앞서 운항 안정성을 선제적으로 강화하기 위한 조치”라며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼아 안정적인 운항과 고품질 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.