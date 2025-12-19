[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회가 19일 의회 본회의장에서 제294회 제2차 정례회 제4차 본회의를 열고 23일 간의 정례회 일정을 마무리하며 2025년 회기 일정을 모두 마무리 했다.

본회의에 앞서 진행한 5분 자유발언에서는 박광호 위원장이 신라왕경 핵심유적 복원정비 사업의 후속대책 마련, 오상도 위원장은 어르신 놀이터 조성과 경주시 노인복지관 프로그램 개선에 대해 제언했다.

또 최재필 위원장은 기후위기 심각성 및 대응을 위한 대책 마련의 시급성 등 시정 현안에 대한 깊이 있는 발언을 했다.

이후 열린 본회의 시정질문에서는 박광호 위원장과 최영기 의원이 질문자로 나섰다.

첫 질문자인 박광호 위원장은 ‘경주문화재단 조직체계 혁신과 운영 활성화 방안’에 대해 질의했다.

최영기 의원은 ‘주요도로 정체 문제 해결 및 시민·관광객 이동 편의성 개선을 위한 정책 및 사업계획 여부’와 ‘교통정체 완화를 위한 장기적·단기적 개선방안 및 조치계획’ 2개 사항에 대해 질의했다.

이동협 경주시의회 의장은 “경주 발전을 위해 헌신해 주신 동료 의원과 공직자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “경주시의회는 올해의 성과를 바탕으로 경주가 더욱 도약할 수 있는 병오년이 되도록 계속 노력하겠다”고 말했다.