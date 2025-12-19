속초시 인사 불만 누적 “2012년 4~5월 일주일 전 신혼여행 다녀왔던 자신을 불려내 성폭행 시도한 속초시 공무원 사무관 승진?”…잠적 이상현 속초시 행정국장 아내 사무관 승진도 구설수

[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]13년전 자신을 성폭행하려한 속초시청 L씨가사무관으로 승진심의가 결의되자 피해여성 공직자 A씨가 19일 전국공무원노조 속초시지부에 ‘분노’의 글을 올려 파문이 일고있다.

19일 속초시청 노조게시판에 올라온 피해여성 글에는 “2012년 4월 어느날 오후 8~9시 경 지금의 속초시 팀장인 L씨가 전화를 해와 술 한잔한 상태DL고 커피한잔 하려한다”고 해서 나갔더니 “술에 만취된 상태도 아닌데 갑자기 돌변하더니 포옹과 뽀뽀를 시도했다”RH 했다.

피해 공무원 A씨는 이때 신혼여행을 다녀온지 일주일도 안된 상태였다고 고백했다. 이어 A씨는 2층에서 1층으로 내려오는 계단까지 내려가 L씨가 성폭행을 시도하려했으나 자기 뜻대로 되지 않자 목을 졸랐다”고 했다.

A씨는 “숨이 넘어가기 직전 그 사람의 손에서 풀려날 수 있었고 소리를 고래고래 지르며 정신차리라고 미친거 아니냐고 살아남기위해 몸부림도 치면서 겨우 건물 밖으로 나왔다”고 악몽을 떠올렸다.

이어 “13년전인데 제가 너무 어려 결혼한 지 얼마 안된 새 색시가 행동거지를 어떻게 하고 다녔길래 그 사람이 그런 행동을 했겠냐는 곱지않은 시선이 돌아올까봐 속초 출신이 아닌 저로서는 당시 고향으로 전출갔다”고 했다. 취재결과 이 피해여성 공무원은 강원도 H군청에 근무한 것으로 알려졌다.

그러면서 “얼마전 공무원 탁구대회에 나가서 그사람과 마주쳤는데 아무렇지않은 듯 웃으면서 OO아니냐고 물어봐 놀랐다”고 했다.

댓글과 조회수는 폭발적이다.

댓글에는 “L모팀장,그 사람의 자격을 조사하지않고 (아니면 알면서 무마하려한) 사무관으로 승진시킨 속초시인사위원회 모두 적절한 조치가 필요하다” ”개인적으로 늦었지만 피해자의 사과와 조직차원에서 이번 인사로 상처받은 공무원 동지들을 위한 적절한 조치가 필요한 사안으로 노조에서 힘써달라”는 글 등이 속속 올라오고있다.

기자는 L팀장과 연락을 시도했으나 이미 사무실을 빠져나간 상태이고, 공보실 직원은 개인정보라 핸드폰 전화번화를 주지않았다. 다만 L 팀장이 들어오면 기자연락처를 주겠다고 했으나 1시간 내내 연락이 오지않았다.

이상현 행정국장 아내 승진 논란

이상현 속초시 행정국장 아내가 이번 인사에 사무관 승진대상자가 되면서 속초시청 공직사회가 또다시 술렁이고있다.

지난 승진 인사 때도속초시청 내에선 말이 많았다. 성폭행 관련 댓글에는 “이 건(성폭행논란건)으로 능력없는데도 승진한 (행정)국장 와이프건은 그냥 덮어지겠네”라는 댓글도 올라왔다.

이와관련, 이 국장은 기자에게 전화를 걸어와 “난 아내가 인사위원회가 올라간 사실도 몰랐고, 인사위원도 아니다. 그동안 도서관에서 근무 오래했다, 성폭행 관련기사를 쓰지말라”고 부탁했다.

본지에 보도돼자 속초시 인사팀장은 이날 L씨를 직위해제하고 경찰에 수사의뢰했다고 알려왔다.

한편 이번 인사위원회에서 5급 5명, 6급 2명, 7급 6명, 8급 13 명 등 총 26명이 승진심의 결정자가됐으나 이 시장이 감사에 다시 착수해 승진 심의 대상자를 취소할 수도 있다.