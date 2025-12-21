[헤럴드경제=홍석희 기자] 수출 중소기업 10곳 중 7곳은 내년 수출이 올해보다 늘어날 것이라고 내다봤다. 수출 감소를 우려하는 기업 절반가량은 ‘중국의 저가공세 심화’를 가장 큰 애로 요인으로 꼽았다.

중소기업중앙회(회장 김기문)는 12월 1일부터 12일까지 수출 중소기업 1300개사를 대상으로 실시한 ‘2026년 중소기업 수출 전망 조사’ 결과를 18일 발표했다.

조사에 따르면 2026년 수출이 2025년 대비 ‘증가할 것’이라고 응답한 중소기업은 68.6%로, ‘감소할 것’이라고 응답한 기업(31.4%)보다 두 배 이상 많았다. 전반적인 대외 불확실성 속에서도 수출 확대에 대한 기대감은 여전히 우세한 셈이다.

업종별로는 화장품(86.4%)과 의료·바이오(86.1%) 수출 기업의 전망이 가장 밝았다. 이들 기업은 글로벌 수요 회복과 함께 제품 경쟁력을 기반으로 한 수출 확대 가능성을 높게 평가했다.

수출이 증가할 것이라고 예상한 기업들은 그 이유로 ‘신제품 출시 및 품질 개선 등 제품 경쟁력 상승’(47.1%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 △수출시장 다변화(29.8%) △환율 상승에 따른 가격 경쟁력 제고(21.6%) 순이었다.

반면 수출 감소를 전망한 중소기업들은 복수응답 기준으로 49.3%가 ‘중국의 저가공세 심화’를 가장 큰 수출 애로 요인으로 지목했다. △환율 변동성 확대(44.6%) △원부자재 가격 급등(37.0%) △미국·유럽연합(EU) 관세정책 불확실성(35.0%) 등도 주요 부담 요인으로 꼽혔다.

수출 실적이 줄어들 경우의 대응 방안으로는 △수출시장 다변화(28.2%) △품질 개선 또는 신상품 출시(23.0%) △인력·원가 등 생산비용 절감(21.8%) 등이 뒤를 이었다.

향후 새롭게 진출하거나 수출을 확대하고 싶은 시장으로는 관세 부담에도 불구하고 미국(21.0%)이 가장 높게 나타났다. 이어 유럽(15.2%), 일본(10.6%), 중국(10.6%) 순으로 조사됐다.

수출 경쟁력 강화를 위해 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제로는 ‘수출바우처 사업 지원 확대’(53.5%)에 대한 수요가 가장 컸다. 이 밖에 △중국 저가공세 대응 체계 구축(35.8%) △미국·EU 관세 대응을 위한 외교 강화(35.1%) △해외 전시회 참여 지원 확대(31.5%) △해외 인증·규제 대응 지원(27.2%) 등이 뒤를 이었다.

추문갑 중소기업중앙회 경제정책본부장은 “각국의 수출 규제 강화 등 대외 여건이 녹록지 않은 상황에서도 중소기업들이 제품 경쟁력 강화를 통해 수출 확대를 전망하고 있다는 점은 의미가 크다”며 “앞으로는 생산비, 물류비, 관세, 리드타임 등 총원가를 절감하는 역량이 수출 경쟁력의 핵심이 되는 만큼, 정부가 중소기업의 원가 절감과 중국 저가공세 대응을 위한 실질적인 지원 방안을 마련해야 한다”고 말했다.