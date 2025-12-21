집밥 음식점 동행스토어 1호 ‘정담(情談)’ 개점 올 초 시작 ‘취약계층 창업사업단’ 첫 결실 오 시장 등 후원자들 한자리에 모여 점심 식사 동행스토어 2·3호점도 곧 개점

[헤럴드경제=손인규 기자] #. 불과 7~8년 전에 저는 자살을 생각하고 세상과 등지려 한강의 한 다리에 서 있었습니다. 인생을 비관하고 나 자신을 가장 미워하는 것이 저였었습니다. 하지만 희망의 인문학을 통해 저는 저를 더 많이 사랑하게 되었고, 주변 사람들을 돌아보게 되었습니다. 모임 전 함께 나눌 식사를 준비하면서 창업의 꿈을 조금씩 키웠습니다. (A씨)

서울시는 ‘희망의 인문학’ 수료생들이 직접 운영하는 집밥 음식점 ‘정담(情談)’이 서울역 인근에 문을 열고, 지역주민과 직장인들에게 따뜻한 한끼를 제공한다고 19일 밝혔다.

16일 오전 서울 용산구 동자동 정담에서 개업식이 열렸다. 40·50대 5명이 부지런히 요리를 하고 손님을 맞았다. 이들 다섯명은 노숙인 출신으로 서울시의 노숙인 및 취약계층 자활프로그램 ‘희망의 인문학’ 출신이라는 공통점이 있다. 메뉴는 제육볶음, 김치찌개, 닭볶음탕 등이다. ‘집밥’이 콘셉트다.

이들이 문을 연 ‘정담’은 서울시 취약계층 창업사업단이 희망의 인문학 수료생을 대상으로 진행한 창업지원프로그램을 통해 탄생한 ‘동행스토어’ 1호다.

‘정이 담긴 진심 어린 이야기’라는 의미의 ‘정담(情談)’은 참여자들이 재기를 위해서 노력하고 진심으로 음식을 만든다는 의지를 담았다. 희망의 인문학 수료생 중 조리사 등 경험이 있는 5명이 직접 운영하게 된다.

참여자들은 실직과 알코올 중독, 사업 실패, 이혼·가족해체 등 각기 다른 사연을 가졌는데 인문학을 통해 희망을 품고 가족과의 재결합이나 자활기업으로의 독립을 꿈꾸고 있다.

메뉴는 ▷힘내라! 보양식 같은 뚝닥뚝닭(뚝배기닭볶음탕) ▷속상한 마음을 위로하는 ‘토닥토닭’(토마토 닭볶음요리) 등 응원과 위로를 담아 구성했다. 수료생들은 창업 전 자활작업장으로 조성된 서계동 청파언덕집에서 전문 셰프 지도로 조리교육과 서울신용보증재단 창업아카데미, 현장 멘토링 등을 통해 경험을 쌓았다.

한편 16일 오후 12시 동행스토어1호점 ‘정담’은 개업에 도움을 준 재능기부자와 후원자를 비롯해 ‘희망의 인문학’ 교수와 동기생을 초대해 따뜻한 식사 한 끼를 대접하는 ‘감사의 식탁’을 진행했다.

이날 ‘감사의 식탁’에는 오세훈 서울시장과 창업지원금을 후원한 신한은행의 이정빈 경영지원그룹장, 인테리어 설계 재능기부에 참여한 탈건축사사무소 서지영 대표와 문주현 디자이너 등이 참석했다.

서울시는 올해 초 희망의 인문학 수료자를 대상으로 동행스토어’ 사업을 시작했다. 수료자 중에서 조리사·바리스타 등 관련 분야 유경험자와 자격증 취득자들을 중심으로 공동체 형태의 창업을 지원하는 것으로 일회성 지원을 넘어 지속 가능한 자립모델을 제시하는 것이 목표다.

서울시는 이달 안에 영등포보현종합지원센터 입구 건물에 ▷2호점 ‘내 생애 에스프레소’와 내년 1월 서울역 인근에 ▷3호점 뜨개질 카페 ‘이음’을 개점 예정이라고 밝혔다.

노숙인과 취약계층이 자존감을 회복하고 지역사회에서 자립할 수 있도록 돕는 ‘희망의 인문학’은 2008년부터 2012년까지 5년간 4485명의 수료생을 배출했다. 이후 약 10년간 중단되었다가 2022년 다시 시작돼 올해까지 2721명을 대상으로 수업을 시작, 총 7206명의 인문학 동문을 만들어냈다.

오세훈 시장은 “서울시가 말하는 약자와의 동행은 ‘누군가의 도움에 머무는 것이 아니라 스스로 변화를 만들어가는 주체로 서는 것’”이라며 “취약계층이 스스로 변화를 만들고 지역사회에 안정적으로 뿌리내릴 수 있는 정책을 꾸준히 실천해 나가겠다”고 말했다.

이어 “희망의 인문학은 서울시 약자동행의 가장 상징적 사업”이라며 “여러분이 스스로의 힘으로 일어서는 모습이 좋은 메시지가 되고 우리 사회에 어렵고 힘든 경험을 하고있는 분들에게 희망을 주는 단초가 되길 바란다”고 말했다.