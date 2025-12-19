온라인서 9년 전 ‘나혼산’ 방송 사진 돌자 소속사 SM C&C통해 공식입장, 빠른 해명 “의료진 호출이나 불법 시술 없다” 일축

[헤럴드경제=한지숙 기자] 방송인 전현무가 자신이 차 안에서 링거를 맞는 모습이 담긴 과거 방송 사진이 온라인 상에서 확산하자 “담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료 받은 것”이라며 불법 의료행위 의혹을 일축했다.

개그맨 박나래를 시작으로 그룹 샤이니 키, 유명 유튜버 입짧은햇님 등이 무면허 ‘주사이모’와 관련한 불법 의료행위 의혹으로 사과와 활동 중단을 선언한 뒤 누리꾼들은 방송인 전현무에게까지 의심의 시선을 보낸 터다.

전현무의 소속사 SM C&C는 19일 공식 입장문을 내 “최근 온라인상에서 확산되고 있는 과거 방송 장면과 관련하여 사실관계를 정확히 하고자 한다”고 밝혔다.

소속사는 “거론되고 있는 장면은 2016년 ‘나 혼자 산다’ 방송분이다. 전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료를 받았다. 촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사의 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정의 일부가 방송에 노출된 것이다”라고 설명했다.

이어 “처치의 마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진의 판단 및 처방에 따라 진행되었다”며 “의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다”라고 강조했다.

소삭사는 “현재 제기되고 있는 의혹은 당시의 전체적인 상황과 맥락이 충분히 전달되지 않은 상황에서, 일부 장면이 온라인에서 거론되며 비롯된 오해”라고 재차 강조하며 “근거 없는 추측과 왜곡된 해석에 대해 자제를 부탁드린다”고 당부했다.

앞서 이날 오전 여러 온라인 커뮤니티에는 전현무가 차량 안에서 링거를 맞고 있는 모습이 담긴 사진이 빠르게 퍼졌다.

해당 사진을 보면 ‘현무, 링거 맞고 있는 거야?’라고 적힌 방송 자막과 함께 누군가 스마트폰을 들여다 보고 있는데, 스마트폰에는 전현무가 차 안에서 안전벨트를 한 채 링거를 맞고 있는 모습이 표출됐다.

소속사에 따르면 해당 사진은 2016년 1월 29일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 142회의 한 장면이다. 당시 바쁜 스케줄로 성대결절에 시달리던 전현무는 차 안에서 링거를 맞고 있는 자신의 근황 사진을 출연진 단체 메신저창에 공유했다. 이에 깜짝 놀란 김영철이 “현무 링거 맞고 있는 거야?”라며 전현무를 걱정해 전화를 걸었고, 전현무는 “목 상태가 안 좋아서 그렇다”라고 설명했다.

방송 당시엔 바쁜 스케줄을 소화하는 연예인의 일상 정도로 치부됐으나, 최근 박나래가 전 매니저들의 폭로로 ‘주사이모’, ‘링거이모’를 통한 불법 의료행위 의혹에 휩싸인 뒤 방송 9년 만에 논란이 됐다. 누리꾼들은 의료기관이나 구급차 안이 아닌 장소에서 링거를 맞는 게 적법한 지 의혹을 제기했다.