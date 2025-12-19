민주노총 경남지역본부 등 20여명 참석 박완수 지사 “노동계와 함께 현안 풀겠다”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 19일 도청 도정회의실에서 박완수 도지사 주재로 민주노총 경남지역본부와 기업 노동조합 지회장 등 20여명이 참석한 가운데 특별간담회를 열어 노동 현안 전반을 논의했다.

박 지사는 인사말에서 “경남은 조선·방산·자동차·항공산업을 중심으로 산업 경쟁력을 키워 왔다”며 “이는 현장에서 일해 온 노동자들의 노력과 노사 간 신뢰가 그 바탕이 됐다”고 말했다. 이어 “노동계는 경남 발전의 중요한 동반자인 만큼, 현안을 함께 풀어갈 수 있도록 소통을 이어가겠다”고 밝혔다.

이날 간담회는 노동 현안 협의사항 전달과 현장 건의 청취 순으로 진행됐다. 경남도와 민주노총은 지난 5월 사전간담회를 시작으로 7월과 9월 두 차례 실무협의회를 열어 4개 분야, 16개 노동 의제를 논의해 왔다.

이 과정에서 경남도는 재하도급 노동자 직접지불 확대와 임금 체불 업체에 대한 불이익 강화 등 9개 의제를 도 정책에 반영하기로 했다. 다함께돌봄센터, 호봉제 적용처럼 제도 개선이 필요한 사안에 대해서는 중앙부처에 예산 반영과 법령 개정을 건의하기로 했다.

자유 토론에서는 현장 목소리가 이어졌다. 김유철 금속노조 경남지부 한화오션지회장은 미국 조선산업 부흥 과정에서 국내 조선 기술과 인력 유출 우려를 제기했고, 김종수 금속노조 지엠지부 창원지회장은 한국지엠 창원 직영서비스센터 폐쇄가 지역 생산기술 생태계에 미칠 영향을 지적했다. 권계의 금속노조 경남지부 율곡지회장은 협력사 임금 격차 해소와 작업환경 개선을 요청했다.

경남도는 이날 제기된 건의사항을 검토해 정책 반영 여부를 살필 계획이다. 도는 노사민정협의회 등 기존 협의 채널을 통해 노동계와의 소통을 이어가며 상생 협력 체계를 강화해 나가겠다는 입장이다.