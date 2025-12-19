“특정 인물이나 선거 위한 정치 수단 안 돼”

[헤럴드경제=정석준 기자] 내년 6월 지방선거를 앞두고 이재명 대통령이 대전·충남 행정통합에 속도를 내자, 국민의힘도 선거 여파에 촉각을 곤두세우는 모습이다.

대전·충남 행정통합 자체는 국민의힘이 주도해온 이슈라는 점에서 표면적으로는 환영한다는 입장이지만, 이재명 정부 출범 후 첫 전국 단위 선거를 앞두고 중원에서 이 대통령 주도의 새판짜기가 진행될 경우 선거에 어떤 영향을 미칠지가 명확하지 않다는 분석이다.

국민의힘은 물론 소속 충남·대전 자치단체장은 이 대통령의 대전·충남 행정통합 추진에 대해 우선 환영한다는 입장이다.

김도읍 정책위의장은 19일 국회 원내대책회의에서 “충청권 경쟁력 강화와 수도권 집중 완화라는 문제 해결을 위해 국민의힘이 줄곧 주장해 온 대전·충남 통합에 대해 이 대통령이 화답한 점을 환영한다”고 말했다.

국민의힘 소속 김태흠 충남도지사 및 이장우 대전시장도 환영 입장문을 냈으며 충남 서산·태안이 지역구인 성일종 의원도 페이스북에 “기쁜 소식”이라는 입장을 밝혔다.

이런 반응은 대전·충남 행정통합 이슈 자체가 애초 국민의힘이 주도해온 사안이라는 현실에 따른 것이다.

앞서 국민의힘 소속 이 지역 광역단체장 등은 작년 11월 ‘통합지방자치단체 공동 선언문’을 발표했다. 또 성일종 의원은 올 10월 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’도 발의한 상태다.

다만 내년 6월 지방선거라는 타이밍에 맞춰 통합 추진을 진행할지를 비롯해 구체적인 당의 입장은 아직 정리가 안 된 상황이다.

소속 지자체장은 강한 의지를 보이고 있지만 시기적인 민감성과 맞물려 이슈를 어떻게 가져가는 것이 좋은지에 대한 명확한 판단이 아직 서지 않았기 때문이다.

여기에는 여권의 드라이브에 보조를 맞출 경우 이슈 주도권을 뺏길 수 있다는 우려가 깔렸다.

송언석 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “당 차원에서 대전·충남 통합을 촉진하기 위한 태스크포스(TF) 설치 작업을 진행 중”이라며 “뒤늦게 정치공학적 측면에서 대전충남 통합 의제를 가져가려는 대통령실의 의도는 오히려 충청인들의 자존심을 훼손하는 결과가 될 것이란 점을 분명히 경고한다”며 견제구를 날렸다.

나아가 당내에서는 이 대통령이 통합 드라이브를 건 것이 지방선거용 아니냐는 의구심도 적지 않다.

김도읍 정책위의장은 충남 아산 3선 국회의원 출신인 강훈식 대통령 비서실장의 차출론이 여권에서 나오는 것과 관련, “언론에선 강 실장의 지방선거 출마를 염두에 둔 거 아니냐는 관측이 나오고 있다. 대통령이 지방선거에 노골적으로 개입하고 있다는 의심을 받을 수밖에 없다”며 “대전·충남 통합이 특정 인물이나 선거를 위한 정치적 수단이 되어선 안 된다”고 강조했다.

박성훈 수석대변인도 논평에서 “국민의힘은 대전·충남 통합이라는 큰 방향에 찬성한다”면서도 “선거를 앞두고 대전 충남 주민의 삶을 송두리째 바꿀 수 있는 사안을 면밀한 검토와 공론화도 없이 정치적 이해관계만 염두에 두고 졸속으로 밀어붙이겠다는 것은 명백한 선거개입 시도”라고 비판했다.

이에 국민의힘은 이슈 자체에 대한 주도권은 계속 가져가되 정부가 선거에 영향을 주려고 하는 시도에 대해선 차단한다는 기조다.