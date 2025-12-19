아이폰17 프로·프로맥스 일부 제품 ‘변색’ 지적

[헤럴드경제=이원율 기자]애플이 지난 9월 출시한 아이폰17 프로·프로맥스 일부 제품 중 변색이 일어나고 있다는 지적이 일각에서 나온다.

애플은 이번 품질 논란에 대해 아직 공식 입장은 내놓지 않았다.

19일 업계와 국내외 온라인 커뮤니티에 따르면 아이폰 17 프로·프로맥스의 ‘코스믹 오렌지’ 색상에서 변색 현상을 경험했다는 이용자들의 불만이 출시 이후부터 잇따르고 있다.

해외 커뮤니티 ‘레딧’ 내 올라온 사진에 따르면 새 제품은 오렌지색이지만, 사용하고 2주가 흐른 후 카메라 섬 부분이 로즈골드나 핑크로 변한 사례가 확인된다.

일부 사진에서는 카메라 섬에서 이뤄진 변색이 점차 기기 전체로 확산하는 모습도 포착됐다.

모든 제품에서 이러한 문제가 발생하지는 않고 있다.

다만 업계에서는 아이폰17 프로가 라인업 최초로 쓴 알루미늄 소재 바디가 공기 중 산소나 수분과 반응해 산화됐을 가능성을 원인 중 하나로 꼽고 있다.

애플이 적용해 온 양극산화 밀봉 공정이 일부 생산 라인에서 충분하게 이뤄지지 않아 보호 코팅에 문제가 생겼을 수 있다는 분석도 있다.

알루미늄은 티타늄 대비 가볍고 원자재 값이 저렴해 생산 비용을 절감할 수 있다.

또 열전도율이 높아 방열 성능을 개선해 기기 발열도 낮출 수 있다.

다만 상대적으로 내구성이 떨어지고 자외선에 장기간 노출되거나 표백제·과산화수소 등 화학물질과 접촉하면 변색이 생길 수 있다는 단점도 있긴 하다.

특히나 밝고 채도 높은 코스믹 오렌지 색상이 변색에 취약한 것으로 알려졌다.

외관 스크래치 문제도 함께 불거지는 분위기다.

블룸버그통신은 ‘딥 블루’와 ‘스페이스 블랙’ 모델의 외관이 미세한 충격에도 손상된 사례를 언급하며 과거 품질 논란을 빗댄 ‘스크래치 게이트’ 현상이라고 전했다.

아이폰17 프로와 프로 맥스의 국내 출고가는 각각 179만원과 199만원이다. 고가에 속한다.

아이폰은 국내 중고 시장에서 높은 ‘가격 방어력’이 장점으로 꼽히기도 한다. 다만 변색 등 외관 문제가 발생하면 제값을 받기가 어렵다는 우려도 나온다.

애플은 품질 논란과 관련해 공식 입장을 내놓지 않았다.

한편 애플은 아이폰 17 시리즈의 판매 호조에 힘입어 역대 월간 시장점유율 최고치를 기록하기도 했다.

카운터포인트리서치에 따르면 애플의 10월 글로벌 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 12% 증가했다.

판매량 기준 시장 점유율은 24.2%로 월 단위 사상 최고치였다.

카운터포인트리서치는 “애플은 2025년을 매우 강하게 마무리할 것으로 보인다”며 “판매량 기준 4분기 역대 최고치를 경신할 가능성도 높다”고 했다.