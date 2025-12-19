전 의원 19일 경찰 국수본 출석 ‘통일교 금품수수’ 의혹 조사

[헤럴드경제=김아린 기자] 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)은 19일 경찰에 출석하면서 “통일교로부터 금품을 받지 않았다”고 강조했다. 이날 오전 10시54분께 경찰청 국가수사본부에 도착한 전 의원은 “통일교 측으로부터 금품을 받았다는 의혹은 명백하게 사실이 아니다”라고 말했다.

그러면서 전 의원은 “부산에서 세 번 떨어지고 네 번째 출마에 당선되면서 각고의 노력과 고단한 인내의 시간을 버텨왔다”며 “그 시간을 고작 현금 2000만원과 시계 한 점으로 맞바꾸겠느냐”고 되물었다.

전 의원은 통일교가 자신에게 금품을 대가로 교단 현안인 한일해저터널 사업을 청탁했다는 의혹에 대해서는 “일본이 전적으로 이익을 보는 구조인 한일해저터널에 대해 일관되게 반대해 왔다”고도 주장했다.

전 의원은 “통일교로부터 결단코 그 어떠한 불법적인 금품수수가 없었다고 다시 한번 분명하고 강력하게 말씀드린다”며 의혹을 강하게 부인했다.

전 장관은 한학자 통일교 총재를 만난 적이 있느냐고 묻는 취재진의 이어지는 질문에는 답하지 않고 곧장 들어갔다.

이재명 정부의 초대 해양수산부 장관을 지낸 전 의원은 의혹이 불거지자 지난 10일 장관직을 내려놨다.

윤영호-한학자 대화 녹취 알려지자 총재 측 “尹 지지에 호응 안 해” 반박

한편 한 통일교 총재는 여야 정치인들이 연루된 교단 차원의 자금 지원 의혹의 핵심 인물로 지목된 윤영호 전 통일교 세계본부장과의 공모 관계를 부인하고 나섰다.

김건희 특검이 확보한 것으로 알려진 해당 녹취록에서 윤 전 본부장은 한 총재에게 “윤석열을 밀었는데 이재명이 대통령됐으면 작살났다”는 식의 발언을 한 것으로 전해졌는데 이에 대해 한 총재 측은 헤럴드경제에 “윤 전 본부장 얘기에 호응한 적 없다. 윤 전 본부장의 일방적 발언“이라고 해명했다.

경찰은 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 전날 한 총재 전 비서실장 정원주 씨를 불러 13시간가량에 걸쳐 강도 높은 조사를 벌였다.

밤늦게까지 이어진 조사에서 경찰은 통일교 측이 전 의원을 포함한 전현직 의원들에게 수천만원 상당의 금품을 제공하고 교단 현안 해결을 청탁했는지 캐물은 것으로 전해졌다.

조사를 마친 뒤 정씨는 정치권 금품 전달에 한 총재 지시가 있었는지 등을 묻는 취재진의 질문에 답하지 않은 채 떠났다.