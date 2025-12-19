PF 대출 1.5억달러 등 맞춤형 금융 제공 팀 코리아, 괌 전력시장 핵심사업자 부상

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 한국전력공사·한국동서발전·삼성물산이 수주한 괌 요나 태양광 발전사업에 총 2억4100만달러 규모의 금융을 제공한다고 19일 밝혔다.

이번 금융 지원은 프로젝트파이낸스(PF) 대출 1억5000만달러와 사업주 지원을 위한 자본금연계대출(EBL) 9100만달러로 구성된다.

사업은 괌 요나 지역에 태양광 발전소(132㎿ 규모)와 배터리에너지저장장치(BESS, 325MWh 용량)를 건설·운영하는 프로젝트로 연평균 예상 발전량만 222GWh에 달한다. 이는 괌 2만가구의 연 평균 전력 소비량 합계(211GWh)를 뛰어넘는 수준이다.

총사업비는 5억달러 이상으로 축구장 360개 넓이의 250만㎡ 사업부지에 태양광패널 약 20만장을 설치할 예정이다.

사업 완료 시 우리 기업이 주도하는 괌 내 발전용량은 기존 258㎿에 더해 총 390㎿로 확대된다. 괌 전체 발전용량(708㎿)의 55% 수준으로 우리 기업이 괌 전력시장의 핵심 사업자로 성장할 전망이다.

발주처인 괌 전력청(GPA)은 재생에너지 확대 프로그램의 하나로 이번 사업을 발주했다. 이번 사업으로 생산하는 전력을 25년간 전량 구매할 예정이다.

수은은 입찰 초기부터 관심서한 발급 등을 통해 우리 기업의 금융 조달 경쟁력을 끌어올렸다.

이번 사업은 사업주 지분 100%, 설계·조달·시공(EPC, 삼성물산), 운영·관리(O&M)까지 사업 전 부문을 우리 기업이 주도한다는 점에서 의미가 크다. 향후 괌 내 후속 발주사업 수주를 위한 기반을 마련했다는 점도 주목된다.

수은 관계자는 “이번 사업은 우리 기업이 사업 전 과정을 이끌어가며 국부 창출을 극대화할 수 있어 금융지원 필요성이 매우 컸다”면서 “앞으로도 태양광, 해상풍력 등 우리 기업의 친환경 에너지 사업 수주를 적극 지원해 글로벌 탄소중립 달성과 기후위기 대응에 기여할 예정”이라고 전했다.