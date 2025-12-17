[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 경북도가 주관한 ‘2025년 시군 가축방역 평가’에서 역대 최초로 ‘최우수상’을 수상했다고 17일 밝혔다.

이번 평가는 도내 22개 시군을 대상으로 지난 1년간의 가축전염병 차단방역 노력, 구제역 질병 예방 및 관리, AI·ASF·럼피스킨 방역 대응 ,가축방역 인력 및 예산 확보 등 가축방역 업무 전반에 걸친 성과를 종합적으로 심사했다.

영양군은 그동안 가축전염병 청정지역 사수를 위해 ‘현장 중심의 선제적 방역’을 군정 핵심 과제로 삼아왔다.

특히 이번 평가에서는 거점소독시설의 24시간 빈틈없는 운영과 축산 농가별 맞춤형 방역 지도, 그리고 공동방제단을 활용한 취약지역 집중 소독 등에서 높은 점수를 받았다.

또 구제역 백신 접종률을 높이기 위해 공수의를 통한 접종 지원을 확대하고 항체 양성률을 경북 평균 상위권으로 유지하는 등 구체적인 성과를 입증했다.

아울러 실제 상황을 가정한 포유류 AI(조류인플루엔자) 발생 가상 방역 훈련을 전국 처음으로 실시해 대응 매뉴얼을 고도화하고 초동 대응 능력을 강화한 점도 높은 평가를 받았다.

영양군은 이번 성과를 계기로 가축방역 관련 예산을 적극 확보해 방역 시설 확충과 농가 지원 사업에 투입함으로써 방역 인프라를 한층 더 강화할 계획이다.

이재열 영양군 농업축산과장은 “이번 최우수상 수상은 행정과 축산농가가 합심하여 가축전염병 없는 청정 영양을 지키기 위해 땀 흘린 결과”라며 “앞으로도 빈틈없는 방역체계를 유지해 농가들의 재산을 보호하고, 안전한 축산물 생산 기반을 다지는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.