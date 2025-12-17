금품 전달 지시 여부 등 추궁 향후 추가 접견 조사 가능성

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 정치권 금품 로비 의혹을 받는 통일교 한학자 총재에 대한 첫 접견 조사를 3시간 만에 마쳤다. 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 17일 오전 9시30분부터 오후 12시30분까지 3시간가량 접견 조사를 실시했다고 이날 밝혔다.

경찰은 지난 15일 접견 조사를 시도했으나 한 총재 측이 특검에서 기소된 사건의 재판 일정 등을 이유로 연기를 요청하면서 이날로 조사가 미뤄졌다.

한 총재는 지난 2018~2020년 윤영호 전 통일교 세계본부장을 통해 여야 정치인들에게 금품 제공을 지시한 혐의(뇌물공여 및 정치자금법 위반)를 받는다. 윤 전 본부장 역시 한 총재와 같은 혐의로 재판을 받고 있다.

경찰은 한 총재를 로비 의혹의 정점으로 보고 있다. 앞서 윤 전 본부장에 대해서도 특검 진술과 법정 증언의 신빙성을 검증하기 위해 지난 11일 구치소를 찾아 접견 조사를 했다. 경찰은 향후 이들에 대한 2차 접견 조사도 계획 중인 것으로 파악됐다.

경찰은 이날 한 총재를 접견하며 금품 전달을 직접 지시했는지 등을 물었다. 통일교 차원의 조직적 개입이 있었는지를 파악하기 위해서다.

앞서 경찰은 지난 15일 오전 9시부터 통일교로부터 금품수수 혐의를 받는 전재수 전 해양수산부 장관과 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 대한석탄공사 사장(전 미래통합당 의원)의 각 주거지와 사무실, 천정궁 등 통일교 핵심 시설을 포함해 총 10곳을 대상으로 전방위적 압수수색을 실시했다.

압수수색 대상지에는 한 총재와 윤 전 본부장이 수용된 서울구치소도 포함됐다. 구치소에서는 면회 녹음 자료 등 관련 자료를 확보한 것으로 파악됐다.

경찰은 압수수색 과정에서 전 전 장관의 휴대전화, PC 자료 등을 비롯해 통일교 행사 관련 축전 등 문건을 확보한 것으로 파악됐다. 현재는 통일교가 주최하거나 후원한 행사 전후로 정치권 인사들과 접촉이 있었는지 확인하기 위해 교단 내부 문건과 회계 자료 등을 분석하고 있는 것으로 알려졌다.

전 전 장관은 지난 2018년께 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원짜리 명품 시계 1점을 받은 혐의(뇌물수수 및 정치자금법 위반)를 받는다. 경찰은 전 전 장관이 여러 차례 통일교 주최 행사에 참석하거나 축전을 보낸 것으로 보고 있다. 전 전 장관은 통일교 측에서 금품을 받은 사실이 없고 종교 행사 참석도 국회의원으로서의 통상적인 활동이라고 해명했다.

경찰은 임 전 의원과 김 전 의원에 대한 수사에도 속도를 내고 있다. 임 전 의원과 김 전 의원의 경우 2020년 4월 총선을 전후해 각각 약 3000만원의 금품을 수수한 혐의(뇌물수수 또는 정치자금법 위반)를 받는다. 이들 역시 자신에게 제기된 의혹을 전면 부인하고 있다.

경찰은 전 전 장관과 임·김 전 의원 등에 대해 또 다른 주거지가 있을 가능성을 염두에 두고 지난 15일 추가 압수수색 영장을 발부받았다고 한다. 특히 영장은 주소를 특정하지는 않았으나 집행 유효 기간은 한 달인 것으로 전해졌다.

경찰은 한 총재와 윤 전 본부장 등 관련자들에 대해 확보한 자료 분석을 토대로 통일교 정치권 로비 의혹의 전모를 규명하는 데 수사력을 집중할 것으로 보인다. 전 전 장관 등 정치인들에 대해서도 소환 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.