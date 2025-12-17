[편집자주] ‘사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 국민’ 산림관리 패러다임이 변화하고 있다.

산림청은 정부 업무보고를 계기로 중점 추진 과제를 발표했다. 산림재난으로부터 국민의 생명과 안전을 지키고, 산림을 국민 삶의 질 향상을 위한 핵심 자원으로 육성하겠다고 한다.

산림은 이제 경영의 시대에서 벗어나 활용의 시대로 변화를 꾀하고, 이와 맞물려 산림정책도 선진국으로 가기 위해 변화해야 할 때다.

본지는 내년도 산림청이 추진할 Ⅰ‘국민안전 수호’, Ⅱ ‘국민행복 증진’, Ⅲ ‘민생경제 회복’, Ⅳ ‘기후위기 극복’, Ⅴ ‘지역소멸 대응’ 전략 정책을 총 5회에 걸쳐 집중조명 한다.

Ⅱ. 산림청, 국민행복 증진을 위한 산림의 역할 확대

- 산림치유·정원확대·목재문화…국민 삶 가까이 다가가는 산림복지

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 지난 11일 정부 업무보고를 통해, 국민의 정신적·신체적 건강을 증진하고 녹색 생활공간을 확대키 위한 ‘국민행복 증진’ 중점추진과제를 발표했다.

핵심 내용은 ▷국민 심신 회복을 위한 산림치유 확대, ▷생활 속 녹색공간 확충과 활용으로 녹지 형평성 제고 등이다.

▶ 국민 심신 회복을 위한 산림치유 확대

정신건강 분야에서는 자살 고위험군과 잠재적 위기군을 위한 산림·정원치유 프로그램을 운영한다. 난임·산후우울 등 특화 대상자를 위한 ‘찾아가는 산림치유’도 확대한다. 중앙재난심리회복지원단 등과 협업해 재난경험자의 일상 회복도 지원한다.

신체건강 분야에서는 당뇨·고혈압 등 만성질환자와 암생존자를 위한 산림치유 프로그램을 운영하고, 치매 예방 목적의 고령자 대상 맞춤형 프로그램도 확산한다. 국민건강보험공단의 건강포인트 제도와 연계해 참여자에게 혜택을 제공하고, 임산물 기반 ‘식(食)치유’ 서비스도 도입한다.

인프라 확대 측면에서는 도심형 국립치유의숲을 울산·대구·부산에 새로 조성하고, 자연휴양림·숲속야영장·산림레포츠센터 등 산림복지 기반을 오는 2030년까지 지속 확대한다. ESG 협력 강화를 통해 사립 산림복지시설과 민간기업 참여도 유도한다.

▶ 생활 속 녹색공간 확충과 활용으로 녹지 형평성 제고

도시숲 정책은 ‘3-30-300 규칙’ 등 해외 사례를 참고해 양적 확대에서 질적 관리 중심으로 전환된다. 구도심 등 녹지 소외 지역에 도시숲을 우선 조성하고, 폭염·미세먼지 등 기후재난 대응 기능도 강화한다.

생활정원 확대를 위해 공공시설 옥상·실외공간을 활용한 생활정원을 조성하며, 탄소흡수력이 높은 식물과 목조건축물을 결합한 탄소정원 모델도 개발한다. 유형별 정원 표준 모델과 관리 매뉴얼을 보급해 보편적 확산을 도모한다.

가로수 정책도 개선한다. 도시경관 향상과 지역 명소화를 위해 지역 특색을 반영한 가로수길을 조성하고, 은행나무길·벚꽃길 등 사례 중심 홍보를 강화한다. 건강한 가로수길 유지를 위해 관리 강화와 우수 가로수길 선정도 병행한다.