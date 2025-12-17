한은 ‘3분기 기업경영분석 결과’

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난 3분기 AI(인공지능) 투자 확대에 따른 반도체 수출 호황 등에 따라 국내 기업의 성장성과 수익성이 모두 개선됐다.

17일 한국은행의 ‘2025년 3분기 기업경영분석 결과’에 따르면 외부감사 대상 법인기업 2만6067개(제조업 1만2962개·비제조업 1만3105개)의 3분기 매출액은 작년 같은 기간보다 2.1% 늘었다. 미국 관세 영향 등으로 전 분기엔 역성장(-0.7%)했지만, 3분기엔 매출이 늘었다.

제조업(-1.7%→2.9%)과 비제조업(0.3%→1.2%) 모두 매출 증가율이 높아졌다. 제조업 중에서 기계·전기전자 매출액 증가율이 8.9%로 전 분기(2.2%)의 4배가 넘었다. 고대역폭 메모리(HBM) 등 AI 관련 반도체 수출이 증가하고 메모리 가격이 오른 결과다.

반면 석유·화학(-3.4%) 업종은 5분기 연속 매출이 줄었다. 다만 감소폭은 전 분기(-7.8%)보다 축소됐다.

비제조업 중에서는 도소매(2.0%→4.0%)와 정보통신업(3.8%→8.8%)을 중심으로 매출 증가율이 올랐다. 일부 대형 전자상거래 유통업체와 수입 전기자동차 판매 증가, 디지털플랫폼 업체 실적 호조 등이 배경으로 꼽힌다.

대기업(-0.6%→2.6%) 매출 증가율 상승폭이 중소기업(-1.3%→0.0%)보다 컸다.

문상윤 한은 기업통계팀장은 “3분기 전산업 매출액 증가에는 반도체 산업이 포함된 기계·전기전자 업종의 기여도가 매우 컸다”며 “기계·전기전자를 제외한 산업의 매출액 증가율은 1.1% 수준”이라고 말했다.

미국 관세 영향과 관련해서는 “최종 관세 협상이 타결되면서 불확실성은 많이 해소됐지만 부정적인 영향이 3분기에도 이어졌다”며 “반도체와 일부 대기업 중심의 긍정적인 요인이 이를 상쇄했다”고 평가했다. 이어 “자동차 품목 관세 인하가 11월 1일부터 소급 적용된 것이 3분기 지표엔 반영되지 않아 앞으로 수익성 개선 요인으로 작용할 가능성이 있다”고 전망했다.

수익성 지표도 반도체 등 기계·전기전자 업종을 중심으로 개선됐다.

3분기 전산업 매출액영업이익률은 6.1%로 작년 같은 기간(5.8%)보다 0.3%포인트 상승했다. 업종별로는 제조업 영업이익률(6.1%→7.1%)은 작년 동기보다 상승했지만 비제조업(5.4%→5.0%)은 하락했다. 제조업 중에서 기계·전기전자 업종(8.8%→11.5%)이 메모리 가격 상승 등에 따른 매출 증가에 힘입어 영업이익률이 올랐다.

비제조업 중에서 전기가스업(1.3%→8.7%)은 국제 에너지 가격 안정 등으로 영업이익률이 올랐지만, 건설업(3.1%→2.8%)과 운수업(13.1%→6.6%)의 수익성이 악화했다.

기업 규모별로 보면 대기업(6.0%→6.6%)은 영업이익률이 오른 반면, 중소기업(4.8%→4.0%)은 떨어졌다.

재무 안전성 지표의 경우 전체 기업의 3분기 부채 비율은 88.8%로 전 분기(89.8%)보다 1%포인트 하락했고, 차입금의존도도 같은 기간 26.6%에서 26.2%로 0.4%포인트 하락했다.