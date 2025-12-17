[헤럴드경제=민성기 기자] ‘흑백요리사2’ 김학민 PD가 여러 논란에 휩싸인 백종원의 출연에 대해 입장을 밝혔다.

17일 오전 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 진행된 엔터테인먼트 스트리밍 서비스 넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 ‘흑백요리사2’) 기자간담회에서 제작진은 백종원의 심사위원 출연에 대한 질문을 받았다.

앞서 백종원은 ‘빽햄’ 선물세트 논란을 시작으로 농지법 위반, 실내 고압가스 요리, 원산지 표기 오류, 블랙리스트 등 각종 의혹이 연이어 터지며 논란에 휩싸였다. 뿐만 아니라 백종원이 현재 대표직으로 있는 더본코리아는 식품 표시광고법, 식품위생법 등 위반 혐의로 총 14건의 사건이 접수돼 수사를 받고 있다.

이에 백종원은 방송 활동 중단을 선언하기도 했다. 당시 백종원은 “모든 문제는 내게 있다. 방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 내 모든 열정과 온 힘을 더본코리아 성장에 집중하겠다”고 밝혔다.

그러나 지난해 촬영을 완료한 ‘남극의 셰프’가 최근 방송되고 있으며 공개를 앞둔 ‘흑백요리사2’에도 출연한다. ‘흑백요리사2’의 경우 백종원의 활동 중단 선언 이전에 촬영을 마친 관계로 하차가 어렵다는 입장이다. 나아가 편집도 없이 그대로 등장한다.

이에 대해 김학민 PD는 “저희가 지난 기자간담회 때도 그런 말씀을 드렸는데, 시청자들의 다양하고 많은 피드백을 무겁고 신중하게 받아들이고 있다”라며 “어떤 반응이든 귀를 열고 눈을 열고 받아들이고 있다”라고 말했다.

그러면서 “이제 시즌 2를 공개해 시즌 3에 대해서는 아직 말씀드리기가 이른 상황”이라며 “여러 의견을 유념하고 다음 스텝을 준비하겠다”라고 했다.

한편 ‘흑백요리사2’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁이다. 지난 16일 1~3회가 공개됐으며, 4~7회는 오는 23일 오후 5시 공개 예정이다. 이후 30일 8~10회, 내년 1월 6일 11~12회, 13일 마지막회인 13회가 공개된다.