우 의장 주도로 ‘의회 간 지속가능발전, 디지털 전환, 기후변화 협력 합의’ 공동선언문 채택

[헤럴드경제=양대근 기자] 우즈베키스탄을 순방중인 우원식 국회의장은 16일(현지시간) 수도 타슈켄트에서 열린 ‘제3차 한-중앙아시아 국회의장회의’에 참석했다고 밝혔다.

중앙아시아 5개국 의회와의 파트너십 증진을 위해 대한민국국회 주도로 지난 2023년 출범한 이 회의체에 우 의장은 작년 투르크메니스탄 아시바가트에서 열린 제2차 회의에 이어 이번 제3차 회의에도 참석해 한국과 중앙아시아 간 의회 협력을 확대했다.

이날 회의에서는 우 의장 주도로 ‘지속가능발전, 디지털 전환, 기후변화, 인도주의적 교류에 관한 의회 간 상호협력을 확대하기로 합의’하는 내용의 공동선언문이 만장일치로 채택됐다.

공동선언문에는 △디지털 및 산업 인프라 개발 △사회적 보호, 포용적이고 공정한 발전 △학술 및 교육 이니셔티브와 청년 교류 지원 △성평등과 인권 증진 △문화와 관광 분야 협력 강화 △의회 포럼을 통한 국제 의제 조정 확대 등에 대한 국회 지원 등의 내용도 함께 담겼다.

이번 한-중앙아시아 국회의장회의는 3개 세션으로 진행되었으며, 우 의장은 오전의 본세션 <인간의 존엄, 사회적 정의 및 환경 보호를 위한 협력> 등에서 발언했다.

본세션에서 우 의장은 “올해로 3회째를 맞는 한-중앙아시아 국회의장회의가 한국과 중앙아시아 간 협력을 견인하는 대표적인 대화 채널로 굳건히 자리매김했다”고 평가하면서 “그동안 축적된 의장 간 신뢰와 협력의 기반 위에서 의원친선협회, 상임위원회, 의회 싱크탱크까지 다층적 차원의 교류를 확대·강화해나가길 기대한다”고 밝혔다.

우 의장은 올해 있었던 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄 3국의 국경 획정 합의에 대해 “각국 지도자와 의회의 리더십 아래 결실을 본 이번 합의는 영토 문제의 해결을 넘어 역내 신뢰와 안정에 기반한 협력 확대, 나아가 중앙아시아의 지속가능한 평화·번영의 출발점이 될 것”이라고 평가했다.

우 의장은 이어 “우리가 원하는 평화는 단순히 전쟁이 없는 상태가 아니라 사회적 정의·신뢰·포용적 제도가 뿌리내려 누구나 존엄하게 살아갈 수 있는 ‘적극적 평화’”라며 “상호 존중과 연대의 정신 아래 우리 의회는 입법 경험을 공유하며 자국에서 정책·제도·예산 개선 등 실질적 변화를 견인하고, 국제협력 플랫폼에 참여해야 한다”고 강조했다.

아울러 “국가 간 평화와 협력만큼이나 국내의 안정과 통합 역시 중요하다”며 “1년 전 정치적 격변 속 대한민국 국회는 헌법과 법률이 정한 절차에 따라 평화롭게 헌정질서를 회복하는 과정을 통해 법치주의 실현과 의회 책임성의 모범적 사례를 보여주었다”고 소개했다.

우 의장은 이어 “우리 국회는 나아가, 사회경제적 불평등을 극복하고 사회적 통합을 이루기 위해 보다 책임 있고 주도적인 역할을 하려고 한다”며 “이를 위해 최근 우리 국회는 프랜차이즈 산업에서 가맹점주의 단체교섭권이 보장되도록 관련 법을 개정했고, 에너지 전환과 디지털 전환, 산업 구조 재편과 노동시장의 변화 속에서 피해를 최소화하고 형평성과 포용성을 보장하기 위한 입법을 추진하고 있다”고 말했다.

또한 “지난 10월에는 대한민국 국회와 주요 노사 5단체가 ‘국회 사회적 대화 기구’를 출범시키기로 합의했는데, 앞으로 이 기구를 상설협의체로 제도화해 다양한 사회적 현안 해결 등 갈등 조정·정책 조정의 플랫폼으로 만들어가고자 한다”면서 “의회는 다양한 사회적 의견수렴과 포용적 거버넌스 실현이 가능한 대표적 국가기관으로, 우리 각국 의회는 그 본질적 기능을 보다 적극적으로 수행함으로써 인간의 존엄과 사회정의 실현을 촉진할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한-중앙아시아 국회의장회의 중 우 의장은 우즈베키스탄 누르딘존 이스마일로프 하원의장, 카자흐스탄 예를란 코샤노프 하원의장과 양자면담도 가졌다.

우 의장은 우즈베키스탄 누르딘존 이스마일로프 하원의장과의 면담에서 최근 철도, 공항 등 인프라 분야에서 양국간 협력이 한층 강화되고 있음을 고무적으로 생각하며, 우즈베키스탄에 진출한 600여개의 우리 기업들의 원활한 사업활동을 위해 세무·법령 정보 등에 대한 컨설팅을 지원해줄 수 있는 코리아데스크 설치 등에 대해 관심을 당부했다.

우 의장은 카자흐스탄 예를란 코샤노프 하원의장과의 면담에서는 홍범도 장군 유해 봉환 등을 계기로 발전해나가고 있는 양국 간 협력 관계를 기쁘게 생각한다면서, 카자흐스탄 소비자의 안전을 위한 우리 기업 제품의 위조상품 유통 문제와 우리 기업들이 참여중인 투르키스탄 가스복합화력발전, 카라바탄 화력 발전 확장, 카라차가낙 가스처리 플랜트 등 대규모 국책사업이 지연되고 있어서 조속한 해결을 요청했다.

이날 회의 일정에는 더불어민주당 윤건영·최기상·천준호·임미애 의원과 조국혁신당 정춘생 의원, 조오섭 의장비서실장, 고경석 외교특임대사, 구현우 국제국장 등이 함께했다.