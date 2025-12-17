탄소중립 지원 협약, 2030년까지 연장 삼표시멘트, 쌍용C&E 등 6개사 참여 R&D 통해 연료 대체율 65% 달성 목표

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국산업은행은 한국시멘트협회, 주요 시멘트사와 탄소중립 금융지원을 위한 2차 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이는 2021년 6월 체결한 시멘트산업의 탄소중립 구현을 위한 산업·금융 협력 프로그램 협약 만기를 2030년까지 연장하는 것을 골자로 한다.

산은은 2021년 협약 체결 이후 주요 시멘트사의 탄소저감 설비 설치 등을 위해 약 7400억원 규모의 시설투자를 지원해 왔다. 이번 2차 협약을 통해 2030년까지 1조원을 추가 지원할 예정이다.

협약 참여기업은 삼표시멘트, 쌍용C&E, 한일시멘트, 아세아시멘트, 성신양회, 한라시멘트 등 6개사다.

시멘트산업은 국가 기반시설의 핵심을 이루는 필수 기간산업이지만 연간 3600만톤의 온실가스를 배출하는 탄소 다배출 업종으로 꼽혀 친환경 전환 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 시멘트 업계는 현재 35%인 대체연료 사용비중을 2030년 65%까지 끌어올리는 것을 목표로 추가 투자를 진행할 계획이다.

산은 관계자는 “탄소중립 목표 달성을 위한 시멘트 업계의 노력을 뒷받침하기 위한 금융 지원을 강화하겠다”고 전했다.