신한금융, 3년간 육상 국가대표팀 메인 후원사 국제무대 경쟁력 강화 위한 중장기 지원 본격화 진옥동 “대한민국 육상의 든든한 파트너 약속”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 대한육상연맹을 공식 후원한다고 17일 밝혔다.

신한금융그룹은 지난 16일 서울 중구 신한금융 본사에서 진옥동 회장과 육현표 대한육상연맹 회장 등이 참석한 가운데 후원 협약식을 열고, 향후 3년간 육상 국가대표팀의 메인 후원사로서 지원하기로 했다.

이번 협약을 통해 신한금융은 국내 대회는 물론 2026년 아이치·나고야 아시안게임과 2028년 LA 올림픽 등 주요 국제대회를 앞두고 대한민국 육상 국가대표팀이 국제무대에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지원할 계획이다.

대한민국 육상은 1992년 바르셀로나 올림픽 남자 마라톤 금메달(황영조), 1996년 애틀랜타 올림픽 은메달(이봉주), 지난해 도쿄 세계육상선수권 높이뛰기 은메달(우상혁) 등 국제대회에서 꾸준히 성과를 내왔다. 최근에는 세계유니버시아드대회 400m 계주에서 남자 대표팀이 금메달을 획득하는 등 차세대 선수들의 성장세도 두드러지고 있다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 “육상은 모든 스포츠의 기초가 되는 종목으로, 육상의 경쟁력은 곧 대한민국 스포츠 경쟁력과 직결된다”며 “신한금융은 앞으로 대한민국 육상의 든든한 파트너로서 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

육현표 대한육상연맹 회장은 “신한금융그룹의 후원은 대한민국 육상이 도약할 수 있는 중요한 전환점”이라며 “국가대표 선수들이 아시안게임과 올림픽에서 최고의 성과를 낼 수 있도록 연맹 차원에서도 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

한편, 신한금융은 2015년 대한스키협회를 시작으로 하키·핸드볼·스포츠클라이밍·유도·철인3종·사이클·육상까지 총 8개 종목 국가대표팀을 후원하고 있다. 이와 함께 철인3종·사이클·육상 등 국민 참여도가 높은 종목을 중심으로 생활체육 지원도 확대하고 있다.

생활체육 참여를 유도하는 금융 서비스까지 접점을 넓히고 있다. 10월 말 출시한 운동 참여형 서비스 ‘신한 20+ 뛰어요’는 러닝 거리 기반 혜택과 개인 맞춤 리포트, 전용 적금 연계 등을 제공하며 출시 한 달 만에 가입자 30만명을 넘어섰다.