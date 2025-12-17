2026년 연간 프로그램으로 확장

[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아는 글로벌 브랜드 캠페인 ‘골프, 최고의 순간을 위해(Nothing Beats This, 이하 NBT)’의 실천형 프로젝트인 ‘Team -1’ 시즌2 참가자 모집을 17일부터 진행한다고 밝혔다.

‘Team -1’은 골퍼가 자신의 플레이를 스스로 기록하고 점검하며, 한 타를 줄이는 과정에서 마주하는 성취의 순간을 경험하도록 설계된 프로그램이다. 이를 통해 NBT가 말하는 ‘골프가 만들어내는 최고의 순간’의 가치를 실제 플레이 환경 속에서 구현한다.

올해 초 진행된 시즌1은 모집 시작 직후 조기 마감될 만큼 골퍼들의 높은 관심을 받았다. 이번 시즌2는 2026년 한 해 동안 지속적으로 운영되는 연간 실천형 프로그램으로 새롭게 구성됐다.

‘Team -1’ 시즌2는 참가자에게 제공되는 ‘캘러웨이 골프 저널(Callaway Golf Journal)’을 중심으로, 자신의 플레이 기록을 축적하며 개선 과정을 시각적으로 확인할 수 있는 구조로 운영된다. 여기에 매월 제시되는 미션·팁·참여형 콘텐츠가 더해져, 골퍼가 자신의 루틴과 패턴을 꾸준히 점검하고 변화의 흐름을 체감할 수 있도록 돕는다.

시즌2 모집 인원은 총 1000명으로, 기간 내 신청자 중 선착순으로 참가가 확정된다. 최종 참가자 발표는 2026년 1월 중으로 예정돼 있다.

캘러웨이골프 코리아 마케팅 총괄 김태훈 상무는 “시즌2에서는 더욱 다양한 미션과 참여 요소를 통해 더 많은 골퍼들이 자신만의 ‘최고의 순간’을 발견할 수 있도록 프로그램을 강화해 운영할 것”이라고 밝혔다.