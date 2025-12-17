2008년부터 주거래은행 협력 첨단산업 도약 위한 기업·대학 상생

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 16일 중앙대학교와 첨단공학관 건립을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

우리은행은 지난 1997년 중앙대에 지점을 개설한 이래 2008년부터는 주거래은행으로 협력해 왔다. 현재 본교와 안성캠퍼스, 중앙대병원 등 3곳에 지점을 운영하고 있다. 양 기관은 첨단공학관의 성공적인 건립을 위해 상호 협력하기로 했다.

중앙대는 연구중심대학으로 도약하고자 지능형반도체공학과 등 첨단학과를 신설하고 이를 위한 연구·교육 공간으로 첨단공학관 건립을 추진 중이다.

우리은행은 생산적·포용금융 80조원을 지원하는 ‘우리금융 미래동반성장프로젝트’에 주도적 역할을 담당하며 반도체, 인공지능(AI) 등 첨단전략산업에 대한 투·융자 등 지원을 확대해 오고 있다.

정진완 우리은행장은 “AI시대에 미래를 선도할 수 있는 인재 양성은 과학기술 인재강국 실현을 위한 중요한 과제”라며 “금융과 대학이 함께 성장하는 상생 모델을 구축하고 학생들을 위한 다양한 금융 프로그램을 제공해 금융의 사회적 책임과 상생의 가치를 지속적으로 실현해 나가겠다”고 전했다.