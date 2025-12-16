교육·문화·체육·보육 수요 폭증 대응…미래세대부터 어르신까지 ‘전 생애 교육행정’ 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 영등포구(구청장 최호권)가 내년 1월 1일자로 교육문화국을 신설하며 행정조직을 대대적으로 손질한다.

이번 개편으로 구는 8국 1보건소 체제를 유지하되, 시대 변화에 맞춘 교육·문화·체육 전담 기능을 강화해 ‘문화도시 영등포’의 정체성을 한 단계 끌어올린다는 목표다.

구는 이와 함께 체육진흥과, 재건축사업과, 장애인복지과 등 3개 과를 신설하고, 문화체육과를 문화예술과, 어르신장애인과를 어르신복지과, 주거사업과를 재개발사업과로 명칭을 변경한다.

교육·문화 중심 전환…서울 유일 ‘법정 문화도시’ 위상 반영

영등포구는 이번 조직 개편의 핵심을 교육·문화 중심 행정체계 구축으로 설명했다.

영등포는 서울에서 유일하게 정부가 지정한 법정 문화도시이며, 원조 맥주축제, 실내 파크골프장, 신길책마루 문화센터, 여의도 브라이튼 도서관 등 최근 수년간 대형 문화·체육·교육 인프라가 빠른 속도로 확충되고 있다.

이 과정에서 문화·체육·교육 분야 행정수요가 폭증하고, 현행 행정국 중심의 분산 운영 체계로는 효율적 대응이 어렵다는 판단이 작용했다.

최호권 구청장은 “구민이 체감하는 문화예술·체육·교육 서비스를 한층 강화하기 위해 전담국 신설이 필요했다”고 말했다.

‘전 생애 교육행정’ 구축…보육~어르신 평생교육까지 일원화

개편의 또 하나의 축은 미래세대 보육부터 어르신 평생교육까지 교육사업을 일괄 추진하는 체계 확립이다.

올해 정부조직법 개정으로 영유아 보육과 교육이 모두 교육부로 단일화되면서 유보통합이 본격 추진되고 있다. 이에 맞춰 지자체도 교육·보육 기능을 한데 통합한 ‘교육 기반 행정’을 구축할 필요성이 커졌다.

영등포구는 이를 조직개편에 즉각 반영해 교육·보육·평생교육 사업을 교육문화국이 총괄하도록 했다. 이는 서울 자치구 중에서도 빠른 대응이다.

행정국·복지국 업무 비대화 해소…전문적 사업 추진 기반 마련

현재 영등포구 행정국은 도서관·체육시설 등 대형 시설 건립과 각종 문화·체육 프로젝트를 포함해 7개 부서를 관할하며 업무 과부하가 지속돼 왔다.

또 복지국은 고령화·1인가구 증가·통합돌봄제도 시행(2026년 3월 예정) 등을 앞두고 업무 증가가 불가피한 상황이다.

교육문화국 신설로 행정국과 복지국의 업무 부담을 분산하고, 부서별 전문성을 높여 주요 사업의 속도·완성도를 높이겠다는 전략이다.

재건축·재개발·주거정비 체계도 재정비

이번 개편에서는 도시정비·주거사업 기능 강화도 눈에 띈다.

주거사업과 → 재개발사업과, 재건축사업과 신설

영등포 신길·여의도·문래 등지에서 재건축·재개발·정비사업이 본격화되는 만큼, 사업별 전담조직을 분리해 추진 속도를 높이겠다는 구의 의지가 담겼다.

고령층과 장애인 복지 수요 증가에 대응하기 위해 ▲어르신장애인과 → ▲어르신복지과, 장애인복지과 신설로 기능을 세분화했다. 특히 장애인 복지 행정이 단독 부서로 운영되면서 정책 품질과 대응 속도 향상이 예상된다.

최호권 구청장은 “구민 삶의 질 향상 위한 전략적 조직개편”이라며 “이번 개편은 단순한 조직 확대가 아니라 교육·문화·체육·복지·정비사업 등 주요 분야의 전문성 강화와 미래 수요 대응 체계 구축을 위한 전략적 결정”이라고 말했다. 또 “구민 삶의 질 향상에 직결되는 분야의 행정 역량을 집중, 구민이 체감하는 변화를 만들어가겠다”고 밝혔다.