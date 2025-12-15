대한체육회(회장 유승민)는 15일 한진그룹(회장 조원태)으로부터 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회 대한민국 선수단의 선전을 기원하는 격려금 1억 원을 전달받았다고 밝혔다.

이날 오후 1시 진천 국가대표선수촌 쇼트트랙 훈련장에서 열린 격려금 전달식에는 유승민 대한체육회장, 조원태 한진그룹 회장 겸 대한체육회 부회장, 김택수 국가대표선수촌장 등이 참석했다.

조 회장은 쇼트트랙 대표팀 주장인 최민정과 쇼트트랙 선수단에게 격려금을 전달하며 “그동안 올림픽에서 활약하는 대한민국 선수들의 노력을 보며 큰 감동을 받았다”며 “쇼트트랙을 포함해 다가오는 동계올림픽에 출전하는 모든 선수들이 후회 없는 경기를 펼칠 수 있도록 힘껏 응원하겠다”고 밝혔다.

유 회장은 “바쁜 일정 속에서도 진천 국가대표선수촌을 직접 찾아 국가대표 선수들을 격려해 주신 조원태 회장에게 깊이 감사드린다”며, “대한체육회도 동계올림픽에서 좋은 성과를 거둘 수 있도록 남은 기간 동안 물심양면으로 지원하겠다”고 말했다.

한편 조 회장은 2026 아이치나고야하계아시아경기대회를 준비하고 있는 하계종목 국가대표 선수들을 격려하는 시간도 가졌다.