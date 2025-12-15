[헤럴드경제 = 서병기선임기자]국립경국대학교(총장 정태주) 한류문화전문대학원(원장 이영태) 김시범 교수가 (사)한국문화경제학회 회장으로 선출되었다.

문화예술과 경제의 상호 관련성에 대한 학제적 연구를 수행하기 위하여 1997년에 설립된 (사)한국문화경제학회는 12월 13일 건국대학교 신공학관에서 총회를 열어 김시범 교수를 신임회장으로 선출하였으며, 임기는 내년 1월 1일부터 1년이다.

학계, 공공기관, 연구원, 산업계 등에 종사하는 550여명의 전문가들이 모인 (사)한국문화경제학회는 문화예술의 경제적 가치를 규명하고 경제발전과 문화예술의 상호 관련성을 연구하며, KCI등재지인 <문화경제연구>를 발행하고 있으며, 학술대회와 <문화경제포럼>을 개최하고 있다.

세계 문화산업시장 규모가 3조달러에 육박하고, 2030년까지 우리나라 문화 시장규모가 300조 원에 도달할 것으로 기대되기에 문화예술과 경제의 상호 관련성에 대한 학제적 연구는 더욱 중요해졌으며, 산업계와 학계의 경험을 모두 가지고 있는 김시범 교수의 회장 선출은 남다른 의미가 있다.

이번에 회장으로 선출된 김시범 교수는 연세대학교 경영학과를 졸업하고 미국에서 MBA 과정을 마쳤다. 삼성물산 근무를 거쳐 ㈜캐릭터라인과 ㈜세계문화경영연구원을 설립하여 경영하였으며, 국립안동대학교 한국문화산업전문대학원 원장, 중국 북경대학 문화산업연구원 방문교수, kotra 경영자문위원, 서울특별시 문화도시정책 자문위원, 한국캐릭터학회 회장, 한국지역문화학회 회장, 문화체육관광부 문화도시심의위원, 지역문화협력위원, 예술인권리보장위원, 행정안전부 지방공기업경영평가위원 등을 역임하였다.

현재 법원 전문심리위원(지식재산권), 조달청 평가위원, 한국스카우트연맹 중앙치프커미셔너, 중국 서북민족대학 객좌교수, 경상북도 지방시대위원회 위원 등으로도 활동하고 있다.