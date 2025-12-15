‘아바타 : 불과 재’ 제임스 카메론 감독 2022년 ‘물의 길’ 이후 3년만의 속편 “생성형 AI, 절대 배우 대체해선 안돼”

“‘아바타’ 시리즈의 새로운 막이 열립니다. 오직 극장에서만 느낄 수 있는 압도적인 경험, 더 깊어진 감정과 스케일을 만날 수 있을 것입니다.” (제임스 카메론)

오는 17일 영화 ‘아바타: 불과 재’가 개봉한다. 지난 2009년 장대한 세계관의 시작을 알린 아바타 시리즈의 세 번째 영화이자, ‘아바타: 물의 길’(2022) 이후 3년 만의 속편이다.

영화 ‘아바타: 불과 재’는 ‘제이크’와 ‘네이티리’의 첫째 아들의 죽음 이후 슬픔에 빠진 ‘설리’ 가족 앞에 ‘바랑’이 이끄는 재의 부족이 등장하고, 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 거대한 위기를 담은 이야기다. 재의 부족 ‘망콴족’과 ‘바람 상인’ 등 새로운 부족과 더욱 확장된 세계관을 예고한 영화는 전작 못지 않은 신비롭고도 웅장한 시네마틱 경험으로 관객들의 기다림에 부응한다. ‘아바타’ 시리즈의 제임스 카메론 감독은 최근 국내 취재진과 진행한 화상 간담회에서 “시리즈 첫 편이 환상의 세계를 소개하고, 두 번째가 가족의 모습을 보여줬다면, 세 번째는 (가족에 대한) 완결형의 이야기”라고 소개했다.

카메론 감독은 “이런(가족에 대한) 주제야말로 전 세계의 모든 사람들이 공감 가능한 이야기라고 생각했다”면서 “관객들이 이번 작품을 통해 느낄 수 있는 것은 환상적인 세계로의 모험일 뿐만 아니라 인간적이고, 마음에 관한 것이 될 것”이라고 밝혔다.

그러면서 그는 “마지막에 무언가 해소되지 않은 지점에서 끝나는 것이 아니라, 제가 만들어낸 캐릭터들의 도전, 어려움, 고통, 아픔 등 모든 것이 드러나며 그 안에서 이야기가 완결이 되는 것을 목표로 했다”고 덧붙였다.

시리즈 첫 편이 세상에 공개되고 벌써 16년의 시간이 흘렀다. 결코 짧지 않은 시간, 변함없이 전세계 관객들의 사랑을 받고 있는 ‘아바타’ 시리즈는 감독 제임스 카메론에게 어떤 의미일까.

카메론 감독은 “정말 긴 세월 동안 이 작품과 함께했는데, 모든 배우와 스탭과 함께한 시간이 즐거웠다. 그리고 특히나 기술적인 진보가 어떤 이미지를 상상해도 전부 높은 퀄리티로 만들어낼 수 있는 지점까지 도달했다고 생각한다”면서 “판도라 행성이라는 세계는 정말 거대하고 세세한 디테일이 살아 있어서, 그 어떤 이야기도 가능한 도화지가 돼 주었다”며 소회를 전했다.

최근 영화를 비롯해 많은 산업에 영향을 끼치고 있는 인공지능(AI)에 대한 생각도 공유했다.

카메론 감독은 “엔터테인먼트 업계에서 생성형 AI가 배우들이나 작가들을 대체하게 되지 않을까 하는 많은 우려가 있다는 점을 알고 있다”도 “하지만 우리는 절대로 배우들을 대체해서는 안 된다는 사실을 믿고 있다”고 강조했다.

그러면서 그는 “‘아바타’의 모든 영화들에는 생성형 AI가 단 1초도 쓰이지 않았다”고 자신하면서 “관객들은 너무나 실제 같고 살아 있는 화면을 보지만, 이는 모두 배우의 실제 연기에 기반한 기술을 활용했기 때문이다. 이런 부분들은 절대로 생성형 AI가 대체할 수 없다고 생각한다”고 밝혔다. 손미정 기자