서울시교육감 제안한 ‘단계적 수능폐지론’ 최교진 “방향성은 공감…답하긴 어렵다”

[헤럴드경제=김용재 기자] 최교진 교육부 장관은 최근 서울시교육감이 제안한 ‘단계적 수능 폐지론’에 대해 “방향성에는 공감하지만 현장에서는 더 많은 혼란이 올 수도 있다”라며 신중한 의견을 밝혔다.

최 장관은 15일 CBS ‘김현정의 뉴스쇼’와의 인터뷰에서 “대학 입시 제도에 대해서는 어쨌든 학생 학부모 무엇보다 전문가들의 열 사람이면 열 가지 의견이 있다시피 한 이런 것이 사실”이라면서 “전 국민적 관심사니까 진짜로 사회적 합의와 숙의 과정이 있어야 한다”라고 말했다.

앞서 정근식 서울시교육감은 기자회견을 통해 2033학년도 내신 및 대학수학능력시험(수능)의 절대평가 전환을 거쳐 2040학년도에는 수능을 폐지하자고 제안했다.

최 장관은 “폐지를 단론적으로 이야기하기는 어려운 상황”이라면서 “어떻게 보완할 것인가, 어쨌든 고교학점제에 가장 적합한 대학 입시 과정을 어떻게 만들 것인가에 대해서 함께 깊이 고민하고 있다”라고 말을 아꼈다.

올해 처음 시행되고 논란이 커진 고교학점제에 대한 우려들에 대해선 ‘과제 해결이 필요하다’라고 언급했다. 최 장관은 “(고교학점제가) 처음 현장에서 적용하다 보니 예견하지 못했던 몇 가지 어려움이 드러난 것이 사실”이라면서 “선생님들의 업무 부담은 일정하게 일부 해소됐지만 여전히 해결해야 될 과제가 완전히 해결된 것은 아니다”라고 설명했다.

이어 “학부모님들의 불안감이라든가 학점제와 입시가 딱 맞지 않는 문제 등 추가적으로 보완하고 지원해야 할 과제들은 남아있다”고 평가했다. 고교학점제란 학생이 스스로 진로에 맞는 과목을 선택해 이수학점을 채우는 방식으로 운영되는 교육과정이다.

최 장관은 “너무 과도한 과장된 우려도 상당 부분 있다”며 “학생과 학부모님들이 상담받고 싶어하는 요구가 큰데 대면 상담 인력은 제한돼 있어서 내년부터는 대학 진학 상담을 인공지능(AI)으로 더 자세히 더 많이 할 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.

대학들이 아직 고교학점제 학생을 어떻게 평가할지 입시안을 내놓지 않아 불안이 커진다는 지적에는 “한국대학교육협의회와 함께 기본적인 합의 과정을 진행 중이며 곧 발표될 것”이라며 “학생과 학부모님들이 최대한 불안해하지 않도록 신뢰를 회복하는 노력이 필요하다”고 했다.

그는 최근 국회 교육위원회를 통과한 ‘4세·7세 고시 금지’ 법안 관련해서는 “단순히 사교육을 규제하겠다는 게 아니라 진짜 우리 미래 세대를 보호하기 위한 최소한의 기준을 제시한 의미가 있다”며 “사교육계에서도 적어도 이 부분에서는 부모의 마음으로 적극적으로 협조를 해줘야 하는 문제”라고 강조했다.