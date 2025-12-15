교통·업무·문화 등 입체복합개발 터미널기능 지하화…2031년 완공 吳 “또 하나의 강북 랜드마크 될것”

지어진 지 40년 가까이 돼 낡은 서울 광진구 구의동 동서울터미널(조감도)이 2031년, 39층의 입체복합 건물로 재탄생된다. 관련 공사가 진행되는 동안 임시 터미널 부지로는 기존 계획됐던 구의공원 지하 대신 테크노마트 부지가 활용될 예정이다.

오세훈 서울시장은 15일 오전 동북지역 교통 관문인 동서울터미널을 찾아 ‘다시, 강북 전성시대’를 열기 위한 또 하나의 청사진을 제시했다.

1987년 문을 연 동서울터미널은 하루 110여 개 노선, 평균 1000대가 넘는 버스가 드나들며 동북지역 교통 관문 역할을 해왔다. 하지만 38년간 운영되면서 낡은 시설로 인한 안전 문제, 많은 인파, 버스로 주변 교통체증이 심각했다.

이에 서울시는 동서울터미널을 여객터미널 기능을 넘어 교통·업무·판매·문화 등 복합개발시설로 현대화할 계획을 수립했다. 지난 5월 ‘제9차 도시·건축공동위원회’에서 동서울터미널 부지 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정안을 수정 가결했다.

‘동서울터미널 현대화 사업’은 향후 교통영향평가, 건축심의, 건축허가 등 개별 인허가 및 행정절차 완료 후 이르면 내년 말 착공, 2031년 완료가 목표다.

오 시장은 “1987년 문을 연 동서울터미널은 지난 40여 년간 서울과 전국을 잇는 교통의 관문으로 묵묵히 역할을 해왔지만 시간의 무게 앞에 시설은 낡아졌고 터미널을 감싸고 있는 극심한 교통혼잡은 지역의 잠재력과 경쟁력마저 짓눌러 왔다”며 “사전협상을 통해 시설 노후화, 극심한 교통체증 등 다양한 문제를 겪고 있는 동서울터미널이 한강을 품은 39층의 광역교통허브로 재탄생해 서울의 랜드마크 역할을 할 것”이라고 말했다.

또 “세금을 사용하지 않고 공공기여로 주변 지역의 고질적 교통여건을 개선하고 강변역 등 노후 기반 시설을 개선하는 등 민간의 개발이득을 시민에게 돌려주는 ‘슬기로운 개발’의 대표적인 사례가 될 것”이라고 강조했다.

새롭게 조성되는 동서울터미널은 지하 7층~지상 39층, 연면적 36.3만㎡ 초대형 규모다. 여객터미널, 환승센터 등 터미널 전체 기능을 지하에 조성해 교통혼잡과 공기 오염을 최소화하고 지상은 한강 변을 조망할 수 있는 공간으로 꾸며진다.

특히 서울시는 용적률 상향에 따른 민간 개발이득을 사전협상 제도를 통해 공정하고 투명하게 지역과 시민을 위한 공공시설에 투입하기로 했다.

먼저 옥상에는 한강과 서울의 파노라마 뷰를 즐길 수 있는 전망대를 설치해 동서울터미널 이용객은 물론 시민 누구나 즐길 수 있는 공간으로 조성한다.

또 시민 편의를 높이기 위해 가로변에 복잡하게 설치돼 있던 광역버스정류장을 동서울터미널 지하로 이전한다. 동서울터미널과 강변북로를 잇는 직결램프를 신설해 버스 이동으로 인한 차량정체와 매연 등으로 인한 피해를 줄일 계획이다.

아울러 서울시는 동서울터미널 공사 중 임시터미널 부지로 구의공원 활용을 추진했으나, 구의공원 현상 유지를 요구하는 인근 주민들의 요구가 제기됨에 따라 임시터미널 대체부지를 찾았다. 여러 대체 장소에 대한 검토와 관련기관·기업 등을 대상으로 한 의사타진 결과 마침내 테크노마트 시설 활용방안에 대해 테크노마트 관리단과 운송사업자 등 다수 이해관계자와 합의를 이뤄내는 결실을 거뒀다.

서울시는 테크노마트 지상 하역장을 임시 승차장으로, 지하 공실을 대합실로 활용하는 등 구체적인 운영방안을 마련해 테크노마트 활성화는 물론 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

오 시장은 “노후화된 동서울터미널을 여객·업무·판매·문화를 한곳에서 즐길 수 있는 혁신적인 공간으로 탈바꿈시켜 강북의 새로운 랜드마크가 될 복합교통허브를 조성하겠다”며 “강북의 교통 인프라를 강화하는 동시에 미래 복합문화단지 조성으로 강북이 다시금 깨어나 ‘다시, 강북전성시대’를 열겠다”고 말했다. 손인규 기자