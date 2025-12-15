- 글로벌 산불대응을 위한 협력 대응체계 중요성 재조명…글로벌 산불관리 허브를 중심으로 한 국제 협력체계 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 지난 8일~12일까지 케냐 나이로비에서 개최된 유엔환경총회(UNEA-7)에서 대한민국이 주관해 온 ‘산불관리에 대한 글로벌 대응 강화를 위한 결의안’이 채택됐다고 15일 밝혔다.

이번 결의안은 산불이 ▷생물다양성 손실, ▷산림 황폐화, ▷대기오염, ▷막대한 인명·재산 피해를 초래하고 있음을 강조하며, 산불의 효과적인 예방과 조기경보, 대응 및 복구를 위한 국제사회의 협력 강화를 촉구하고 있다.

이를 위해 산불 대응 역량강화, 기술·정보 교류, 정책·제도 정비 등 통합적인 이행 노력을 권고했으며, 특히 글로벌 산불관리 허브를 중심으로 한 국제 협력체계를 강화할 것을 분명히 했다.

글로벌 산불관리 허브는 대한민국의 기여가 초석이 돼, 유엔농업식량기구(FAO)와 유엔환경계획(UNEP)의 협력으로 출 범한 플랫폼(2023년 5월)으로 독일, 캐나다, 프랑스, 포르투갈 등이 참여하고 있다.

허브는 사전 분석 및 대비, 사후 대응·복구에 이르는 통합산불관리(IFM) 접근법에 기반한 산불관리 협력체계를 구축함으로써 전 세계의 산불 대응능력을 강화하고자 한다.

또한, 우리나라는 글로벌 산불관리 허브 화재 데이터 작업반의 핵심 그룹 멤버로 참여해 국가 간 산불 데이터 연계 및 표준화 논의에 적극 참여하고 있다.

남송희 산림청 국제산림협력관은 “이번 결의안 채택을 통해 대한민국의 기여로 시작된 FAO-UNEP 주관 글로벌 산불관리 허브가 국제 산불 대응의 핵심 플랫폼으로 자리매김한 것이 재확인됐다”며 “향후 더욱 긴밀한 과학기술 기반 글로벌 협력으로 산불 예측 및 위험관리 모델을 고도화하고, 국내 산불 정책의 실효성을 높여 나갈 예정이다”고 밝혔다.