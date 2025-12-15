‘20세 검사 후 입영’, ‘19세 이상 본인 선택’ 중 선택 가능 20세 검사 2026년 6월 30일까지…1만5000명 선착순

[헤럴드경제=전현건 기자] 병무청은 29일 ‘2026년도 병역판정검사 일자 및 장소 본인선택’ 신청을 받는다고 15일 밝혔다.

2026년 병역판정검사는 내년 1월 15일부터 12월 23일까지 실시하며 해당연도에 19세가 되는 2007년생은 ‘19세 병역판정검사 일자 및 장소 본인선택’ 또는 ‘20세 검사 후 입영’ 제도 중 하나를 선택해 신청할 수 있다.

2007년생과 병역판정검사 연기 중인 사람은 병무청 누리집 혹은 병무청 모바일앱에서 ‘19세 병역판정검사 일자 및 장소 본인선택’을 통해 원하는 병역판정검사 일자와 장소를 선택해 신청할 수 있다.

신청은 e-병무지갑 간편인증, 공동인증서, 민간인증서 간편인증 등으로 본인 인증 후 검사희망일 1일전까지 할 수 있으며 지방병무청별 검사일정에 따라 선착순으로 접수가 마감된다.

특히 2007년생으로 20세(2027년)에 입영을 희망하는 사람은 20세 검사 후 입영을 신청하면 20세가 되는 해의 검사월과 입영월을 미리 결정할 수 있다.

20세 검사 후 입영 제도는 사전에 선택한 검사 월에 병역판정검사를 받고 현역병 입영대상자로 판정되는 경우 3개월 후에 입영할 수 있다.

이에 따라 입영 전 추가적으로 입영판정검사를 받지 않고 한 번의 검사만 받고 입영할 수 있다는 장점이 있다.

신청은 2026년 6월 30일까지 할 수 있으며 총 1만 5000명을 선착순으로 접수한다.

병무청 관계자는 “병역판정검사를 본인이 원하는 시기에 받을 수 있도록 본인선택 제도를 운영하고 있다”며 “20세 검사 후 입영 제도를 활용하면 병역이행과 학업·취업 준비를 연계한 계획수립에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.