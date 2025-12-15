단 1회 사용만으로 촉촉하고 매끈한 피부 광 구현

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼양사의 비건 클린 뷰티 브랜드 어바웃미(AboutMe)는 피부의 속광과 탄탄한 결광을 동시에 구현하는 ‘쌀 막걸리 PDRN 랩핑 마스크(사진)’를 출시했다고 15일 밝혔다.

신제품은 PDRN(Polydeoxyribonucleotide) 성분을 식물성 원료로 구현했다. 기존 PDRN이 연어나 송어 등 어류에서 DNA 조각을 추출하는 방식으로 생산되던 것과 달리, 어바웃미는 쌀눈과 미강에서 얻은 DNA를 고순도로 정제해 생산되는 비건 PDRN을 적용했다. 또 DNA를 저분자 형태로 가공해 피부 흡수력을 높였다.

신제품에는 피부 보습에 도움을 주는 쌀겨수, 비타민과 미네랄을 함유한 쌀가루, 발효 과정에서 얻은 유효 성분으로 톤 개선과 장벽 강화에 도움을 주는 막걸리수, 피부 보습과 결 케어를 돕는 갈락토미세스발효여과물 등이 함유됐다.

효능은 인체적용시험에서 확인됐다. 단 1회 사용만으로 피부 광채와 톤이 각각 116.87%, 102.86% 개선된 것으로 나타났다. 피부 결 역시 109.12% 개선됐다.

신제품은 어바웃미 공식몰과 네이버 스마트스토어에서 개당 2만5000에 판매한다. 출시를 기념해 어바웃미 공식몰에서는 23일까지 30% 할인된 1만7500원에 살 수 있다.

삼양사 박성수 H&B사업PU장은 “비건 원료 기반으로 톤, 결, 광, 보습 네 가지 효과를 동시에 구현해 기능성과 가치 소비를 모두 충족할 수 있는 제품이 될 것”이라고 말했다.