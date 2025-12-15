천안 포함 전국 6개 권역 대상…“모듈러 주택 기증까지 병행”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국토지주택공사(LH)가 장애아동의 안전하고 쾌적한 생활환경 조성을 위해 전국 11개 장애아동시설의 주거환경을 개선했다.

LH는 2025년 한 해 동안 천안시 누리별장애인종합복지관을 포함한 6개 권역 11개 시설을 대상으로 ‘LH 러브하우스 BF(Barrier-Free, 배리어프리)’ 사업을 추진했다. 이 사업은 장애아동의 건강한 성장과 일상생활 지원을 위해 마련됐다.

특히 지난 12일, 올해 마지막 대상지였던 천안시 누리별장애인종합복지관에서는 시설 개선을 마무리하고 개소식을 개최했다. LH는 시설 전문가의 자문을 거쳐 아이들의 보행 안전을 고려한 지원계단 설치, 핸드레일 설치, 복도 바닥 교체 등을 진행했다.

이와 함께 LH는 지난 11월 킨텍스에서 열린 ‘2025 스마트건설 안전 AI EXPO’에서 전시했던 모듈러 주택과 가구 일체(침대, 다이닝 테이블 등)를 해당 복지관에 기증했다. 에어컨, 인덕션 등 전자제품도 함께 전달됐으며, 모듈러 설치에는 제조사인 플랜엠이 후원으로 참여했다.

이날 행사에서는 시설 개소와 함께 연말 맞이 아동 대상 봉사활동도 진행됐다. LH 임직원과 주한미군 등 30여 명이 참여해 패딩 담요 등 선물을 전달하며 나눔을 실천했다.

김재경 LH 경영관리본부장은 “아이들이 보다 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 다양한 기관과 협력해 지속적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.