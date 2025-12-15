[헤럴드경제=박연수 기자] 빙그레는 프랑스 까르푸(Carrefour)에 ‘식물성 메로나’가 공식 입점, 판매를 시작했다고 15일 밝혔다.

이번에 입점한 제품은 식물성 메로나 멜론맛·망고맛·코코넛맛이다. 특히 메로나 멜론맛은 까르푸가 주최하는 ‘혁신대상(Grand Prix de l‘innovation)’ 지역 및 해외 부문에서 유럽 아이스크림 시장에 없는 독창적인 맛이라는 평가를 받으며 최우수 혁신상(Meilleure Innovation·사진)을 수상했다.

빙그레는 이번 까르푸 공식 입점을 계기로 유럽 시장 진출에 속도를 낸다는 구상이다. 현재 식물성 메로나는 까르푸뿐만 아니라 프랑스 내 다양한 아시안 마트 체인망에 입점했다. 독일의 할인형 슈퍼마켓 네토(Netto), 폴란드 까르푸에 입점하는 등 식물성 메로나의 판매망도 늘리고 있다.

한편 식물성 메로나는 유성분을 모두 제외하고 식물성 원료로 대체해 기존 메로나 맛을 구현한 수출 전용 제품이다. 유럽 지역에서 수입 유제품에 높은 비관세 장벽이 적용되는 점을 극복하기 위해 수년간 다양한 식물성 원료를 배합하고 실험해 개발에 성공했다.

빙그레 관계자는 “2023년부터 유럽 시장에 식물성 메로나를 수출하기 시작했다”면서 “지난해 식물성 메로나의 유럽 지역 매출액은 전년 대비 4배 가까이 증가하는 성과를 거뒀다”고 설명했다. 이어 “이번 프랑스 입점을 기점으로 유럽 시장 유통망 확대를 위해 노력할 것”이라고 덧붙였다.