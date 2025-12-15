“트럼프, 강하고 근거있는 견해 가져…대통령 주장 공식적 영향력 없어”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장 유력 후보 중 한 명으로 거론되는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 14일(현지시간) 연준 통화정책에 대한 대통령의 발언은 “단지 하나의 의견일 뿐”이라며 공식적인 영향력은 없다고 선을 그었다.

해싯 위원장은 이날 CBS 방송에 출연해 ‘대통령의 목소리가 통화정책 투표권을 가진 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들과 동등한 비중을 갖느냐’는 질문에 “아니다”라며 “대통령의 발언에는 아무런 가중치도 주어지지 않는다”고 답했다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 지난 12일 연준의 기준금리 결정 과정에 자신이 영향력을 행사해야 한다며 “내 목소리가 경청돼야 한다”고 주장한 바 있다.

트럼프 대통령은 해싯 위원장과 케빈 워시 전 연준 이사 등을 제롬 파월 현 의장의 후임자(내년 5월 취임) 후보군에 올려놓은 상태다. 그는 내년 초 차기 의장을 지명할 예정인데, 이미 “나는 내가 원하는 사람이 누구인지 꽤 잘 알고 있다”며 특정인을 염두에 두고 있음을 시사한 바 있다.

해싯 위원장은 “데이터에 근거한 좋은 의견이라면 그것(트럼프 대통령의 의견)은 중요하다”며 “그러면 (FOMC) 위원회에 가서 ‘대통령이 이런 주장을 했고, 난 그 주장이 타당하다고 생각한다’고 말할 것이고, 만약 그들이 그것을 받아들이지 않으면 다른 방식으로 투표할 것”이라고 설명했다.

해싯 위원장은 트럼프 대통령에 대해 “우리가 무엇을 해야 하는지에 대해 매우 강하고 근거 있는 견해를 갖고 있다”고 평가하면서 자신이 그의 정책 자문역으로서 “거의 매일 모든 것에 대해 대화하며, 통화정책에 대해서도 분명히 대화해왔다”고 말했다.

그러면서도 “결국 연준(의장)의 임무는 독립적으로 존재하면서 FOMC에 속한 이사들로 구성된 집단과 함께 금리가 어디에 있어야 하는지에 대한 집단적 합의를 끌어내는 것”이라며 “최종적으로 투표하는 곳은 위원회(FOMC)”라고 강조했다.

그는 “나는 연준 의장이 되든 안 되든 죽을 때까지 매일 대통령과 대화하기를 즐거워할 것”이라며 “(대통령과) 대화하는 것이 너무 재미있기 때문”이라고 덧붙였다.