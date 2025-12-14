[헤럴드경제=김보영 기자] 최근 무력 충돌을 한 태국과 캄보디아가 도널드 트럼프 미국 대통령의 휴전 중재에도 교전을 이어 나가고 있다.

태국군은 13일(현지시간) 캄보디아의 목표물을 공습하는 영상을 공개했다. 태국 국방부는 캄보디아의 무기·탄약 시설과 방공 통신 시스템을 파괴했다고 강조했다.

캄보디아도 국영 언론을 통해 태국군의 F-16 전투기가 자국 내 푸르사트주를 융단폭격했다고 발표했다. 캄보디아 정부는 태국군 폭격에 따른 것이라며 무너진 다리 2곳의 영상도 공개했다.

암호화폐 사기 단지를 개발한 재벌 트라이 피압 소유의 트모르다에 있는 이터널 다이아몬드 카지노도 태국 F-16 전투기의 공격을 받았다. 소셜미디어에는 한밤중 피난에 나선 캄보디아 주민들을 담은 영상이 올라오기도 했다.

또한 캄보디아 정부는 태국군의 포격으로 11세기 크메르 제국 문명의 상징인 타크라베이 사원이 파괴됐다고 말했다. 반면 태국은 오히려 캄보디아가 이 사원을 무기를 갖춘 군사기지로 활용했다고 반박했다.

전날 트럼프 대통령은 태국, 캄보디아 총리와 전화 통화를 한 뒤 양국이 교전을 중단하고 휴전협정에 복귀하기로 했다고 알렸지만 무색해진 상황이 됐다. 태국이 계속 싸우겠다며 강경한 태도를 보이자 캄보디아가 국경 차단으로 맞선 거라고 AFP통신은 전했다.

태국 국방부는 트럼프 대통령의 중재 발표 이후인 전날, 자국 군인 4명이 추가로 사망했다고 발표했다. 지금까지 태국에서는 군인 15명과 민간인 3명이 숨졌고 270명이 다쳤고, 캄보디아에서는 민간인 11명이 사망하고 70명 넘게 다쳤다.

태국과 캄보디아는 1907년 프랑스가 캄보디아를 식민지로 통치하면서 처음 측량한 817㎞ 길이의 국경선 가운데 경계가 확정되지 않은 지점에서 100년 넘게 영유권 분쟁을 벌이고 있다.

지난 5월 소규모 교전을 벌인 양국은 7월 닷새 동안 무력 충돌을 했고, 당시 양측에서 48명이 숨지고 30만 명 넘는 피란민이 발생했다.

이후 지난 10월 트럼프 대통령의 중재로 휴전 협정을 체결했지만, 지난달 10일 태국 시사껫주 국경 지대에서 지뢰가 폭발해 태국 군인이 다치자 태국 정부는 휴전 협정을 이행하지 않겠다고 선언했고, 지난 7일부터 교전이 재개됐다.