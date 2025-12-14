300억이상 초고자산가 급증 자산 비중 부동산 55%·금융 39% 1순위 유망 투자처로 주식 꼽아

[헤럴드경제=한희라 기자]국내에서 금융자산 10억원 이상을 보유한 ‘부자’가 3% 이상 늘면서 47만 명을 넘어섰다. 이들은 단기·중단기 가릴 것 없이 향후 유망 투자처로 주식에 가장 큰 관심을 보였다.

14일 KB금융지주 경영연구소가 발간한 ‘2025 한국 부자 보고서’에 따르면 지난해 말 기준으로 금융자산이 10억원 이상인 ‘부자’는 모두 47만6000명, 전체 인구의 0.92%로 추산됐다.

부자 수는 전년보다 3.2% 늘었고, 이 조사가 시작된 2011년(2010년 말 기준 통계·13만명)과 비교하면 3배 이상으로 불었다. 해마다 평균 9.7%씩 증가한 셈이다.

부자들이 보유한 금융자산 총액은 3066조원으로 1년 만에 8.5% 증가했다. 이는 전체 가계 금융자산(5041조원)의 60.8%에 해당하며 “부자의 자산 축적 속도가 일반 가계보다 압도적으로 빠르다”는 것이 보고서의 진단이다.

자산 규모로 살펴보면 10억~100억원 자산가가 43만2000명(90.8%)으로 대부분을 차지했다. 보유 금융자산이 ‘100억원∼300억원 미만’인 ‘고자산가’는 6.8%(3만2000명), 300억원 이상 ‘초고자산가’는 2.5%(1만2000명)를 차지했다.

연구소는 “특히 2020∼2025년 자산가와 고자산가는 인원이 연평균 각 5.9%, 5.8% 늘었지만 초고자산가는 같은 기간 연평균 12.9% 증가하는 등 양극화 양상을 보였다”고 설명했다.

한국 부자 1인당 평균 금융자산은 64억4000만원으로 전년보다 3억원 넘게 늘었다.

올해 7∼8월 부자 400명 면접조사 결과 이들의 자산은 부동산과 금융자산에 평균 각 54.8%, 37.1%의 비율로 나뉘어 있었다. 전년 대비 부동산과 금융 비중 모두 줄었는데, 금·디지털자산 등 대체투자가 주목받은 영향이라는 분석이 제기됐다.

자산 구성을 세부적으로 보면 거주용 주택(31.0%), 현금 등 유동성 금융자산(12.0%), 거주용 외 주택(10.4%), 예·적금(9.7%), 빌딩·상가(8.7%), 주식(7.9%) 순이었다.

2024년 같은 조사 결과와 비교해 부동산 비중은 줄고, 현금 및 금융 상품의 비중이 소폭 늘었다. 연구소는 “부동산 시장의 관망세로 신규 투자가 위축된 영향”이라고 설명했다.

부자들의 투자 성향도 변화했다. 적극·공격투자형 비중은 17.1%로 감소했고, 안정형·안정추구형은 49.3%로 상승했다. 정치·경제 불확실성 확대에 따라 ‘위험 회피 성향’이 강화된 것으로 해석된다.

그럼에도 지난해 금융투자 성과는 개선됐다. “수익을 냈다”는 응답이 34.9%로 증가했으며, 특히 주식에서 40%가 수익을 경험했다. 부자들은 평균적으로 국내 주식 5.8개 종목, 해외 주식 4.9개 종목을 보유하고 있었다.

향후 1년 내 단기 유망 투자처로는 주식(55%), 금·보석(38.8%), 거주용 주택(35.5%) 순으로 꼽혔다. 3~5년 중장기 전망에서도 주식 선호는 더 뚜렷해져 응답률이 49.8%로 전년 대비 크게 뛰었다.

부자들이 자산을 축적한 원천은 주로 사업소득(34.5%)과 부동산 투자 이익(22.0%), 금융 투자 이익(16.8%)으로 조사됐다.