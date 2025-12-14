올 상반기 2000억 투자 이후 재집행 기존 투자액 절반 이상 회수, 잔여액 817억 SK엔무브·HD한국조선해양 엑시트 성과 착착

[헤럴드경제=심아란 기자] IMM홀딩스 산하 크레딧 전문 운용사인 IMM크레딧앤솔루션(이하 ICS)이 방산·에너지 사업을 펼치는 SNT그룹에 약 1500억원을 재투자한다. 올 상반기 2000억원을 투자한 이후 빠르게 회수에 성공하면서 성장성을 높이 평가하고 있다. 1호 블라인드 펀드를 론칭한 직후 회수 성과를 쌓으며 크레딧 업계 내 존재감을 키우는 모습이다.

##일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ICS는 내년 초 SNT그룹에 총 1484억원 투자를 앞두고 있다. 지주회사인 SNT홀딩스가 발행하는 메자닌을 인수하는 방식이다. 구체적으로 SNT홀딩스의 전환사채(CB) 300억원과 교환사채(EB) 1184억원이 이에 해당된다.

EB의 교환 대상 주식은 SNT홀딩스의 자회사인 SNT에너지와 SNT다이내믹스 지분이 각각 약 4.5%씩 설정됐다. SNT홀딩스는 자회사에 대한 높은 지배력을 바탕으로 일부 지분을 유동화하는 전략을 취하고 있다. 현재 SNT에너지 주식에 대한 소유 비율은 약 54%, SNT다이내믹스는 42%를 기록 중이다. 앞서 상반기에도 SNT에너지 지분 기반으로 700억원 EB를 찍은 이력이 있다.

당시에도 ICS가 투자자로 나섰다는 공통점을 가진다. ICS는 올 상반기 SNT홀딩스가 SNT에너지 지분을 활용해 찍은 EB를 포함해 자사주 기반 EB 200억원어치도 인수했다. 동시에 SNT다이내믹스가 자사주를 교환 대상으로 발행한 EB 1100억원 어치에도 투자한 상태다. 총 투자액은 2000억원이다.

상반기 투자한 2000억원 가운데 액면 금액 기준 1183억원은 회수를 마쳤으며, 잔여 투자액은 817억원 정도다. 원금 대비 단순 수익률은 50% 이상으로 예상된다. 올해 방산·에너지 사업의 업황이 개선되고 SNT그룹 계열사의 수주 잔고가 증가하면서 주식시장에서도 몸값 재평가가 이뤄진 덕분이다. 하반기 들어 일부 조정을 거쳤으나, SNT홀딩스·에너지·다이내믹스 3사 모두 52주 최저가 대비 시가는 3배 가까이 높다.

ICS는 재투자에 나서면서 투자 조건도 우호적으로 설정했다. 상반기 SNT그룹 메자닌 인수 당시 기준가 대비 10% 프리미엄을 제공했으나 이번에는 5%로 낮췄다. SNT그룹이 이번 투자 유치를 통해 재무구조를 개선하고 기업가치를 높여 상환 부담을 덜어내고 ICS에 재차 자본이익을 안겨줄지도 관전포인트다.

ICS는 올해 9530억원 규모의 1호 블라인드 펀드를 결성하며 활발하게 투자를 이어가고 있다. 아워홈, SK이노베이션 등에 신규 투자를 집행했다. HD한국조선해양 메자닌의 경우 3000억원을 투자한 지 5개월 만에 원금 대비 연 환산 수익률 162%를 달성하며 회수를 마쳤다. SK엔무브의 경우 2021년 1조919억원을 투자한 지 4년 만인 올해 최종적으로 약 1조6000억원을 회수했다. 펀딩과 투자 성과에 힘입어 박찬우 ICS 대표는 연말 정기인사에서 사장으로 승진했다.