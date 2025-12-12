[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국에서 작업 중 사고로 뜯겨나간 귀를 발등에 5개월간 임시 이식한 한 여성의 사연이 전해졌다.

지난 10일(현지시간) 미러 등 외신에 따르면 중국 산둥성의 한 공장에서 일하던 30대 여성 노동자 A씨는 머리카락이 공장 기계에 말려 들어가면서 왼쪽 귀가 뜯겨나가는 사고를 당했다.

사고 직후 A씨는 병원을 찾았지만 귀 주변의 혈관과 신경 손상이 너무 심해 즉시 제자리에 붙이는 것은 불가능했다.

의료진은 귀 조직을 일단 다른 부위에 붙여 혈류를 살리는 ‘이소성 생착’ 방식을 선택했다. 생착은 이식된 조직이나 세포가 옮겨진 자리에서 뿌리를 내리고 기능을 유지하는 것을 뜻하고, 이소성 생착은 정상 위치가 아닌 다른 부위에 임시로 붙여 기능을 유지하게 하는 방법이다.

의료진은 혈액 순환이 비교적 안정적인 발등 부위를 이소성 생착 부위로 선택했다. 발등은 피부가 얇고 혈관 지름이 귀와 비슷해 미세혈관 연결이 가능한 부위라고 판단했다. 귀를 발등에 부착하는 수술은 10시간 넘게 이어졌다. 의료진은 머리카락보다 가는 실과 바늘을 이용해 0.2~0.3㎜ 크기의 혈관을 하나씩 찾아 연결해야 했다.

수술 직후 며칠간은 혈류가 원활하지 않아 귀가 다시 괴사할 위험도 있었지만 면밀한 관찰과 처치를 통해 귀는 점차 정상적인 혈색을 되찾았다.

A씨는 이후 5개월간 헐렁한 신발만 신는 등 발등에 붙은 귀를 보호하며 조심스럽게 생활했고 지난 10월 귀를 원래 위치로 되돌리는 재이식 수술에 나섰다.

이 과정에서는 절단 당시 손상된 혈관과 신경을 확인하며 조직을 재정렬하는 복잡한 미세 수술이 요구됐다. 수술은 성공적으로 끝났으며 A씨는 현재 회복 중인 것으로 전해졌다.