李대통령, 통일교 비판·엄정수사 지시 부메랑? 여권 인사 다수 연루된 ‘통일교 수렁’ 진퇴양난

[헤럴드경제=윤호·문혜현 기자] 통일교로부터 금품을 수수한 의혹을 받는 전재수 전 해양수산부 장관이 전격 사퇴했지만, 통일교 연루 의혹을 받는 여권 핵심인사들이 줄줄이 거론되면서 대통령실의 우려가 깊어지고 있다.

대통령실 관계자는 12일 “국가운영 원칙의 문제로, 이에 대해 엄정대응한다는 입장은 그대로”라며 “통일교의 언론플레이까지 예의주시하고 있다”고 말했다.

다만 이재명 대통령이 사실상 통일교 해산을 언급한 상황에서 현직 장관급 인사들과 중진의원으로까지 의혹이 확대돼 긴장이 고조되고 있다. 현재 정치권 안팎에선 통일교 논란과 관련해 이종석 국정원장과 정동영 통일부 장관, 문재인 정부의 노영민 전 비서실장, 김연철 전 통일부 장관, 그리고 강선우 의원, 임종성 전 의원 등 복수의 여권 인사 이름이 거론되고 있다.

전날 이 대통령은 전 전 장관이 사의 의사를 밝힌지 4시간여 만에 수용 의사를 밝혔으며, 10시간여 만에 사표를 수리했다. 대통령이 두 차례 국무회의 자리에서 통일교를 정조준하며 고강도로 비판하고 여야를 불문한 수사를 지시한 가운데 통일교 논란이 오히려 국정부담의 부메랑으로 돌아오는 모양새라는 관측도 나온다.

이 대통령은 지난 10일 통일교 불법 로비 의혹과 관련해 “여야 관계 없이, 지위고하와 관계없이 엄정하게 수사하라”고 지시한 바 있다. 또 9일 국무회의에선 “(종교단체 등) 법인도 헌법과 법률을 위반하는 반사회적, 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 언급했으며, 지난주 국무회의에서도 정교분리는 정말 중요한 원칙이라며 “종교재단이 조직적·체계적으로 정치에 개입한 사례가 있는데 이는 헌법 위반 행위이자 매우 심각한 사안”이라고 비판했다. 앞서 일본 법원이 지난 3월 고액 헌금 피해 등을 이유로 통일교 해산을 명령한 점을 거론하며 한국에서도 유사한 처분이 가능한지 검토해달라는 취지로 지시하기도 했다.

하지만 대통령실은 여권 인사의 통일교 연루 의혹이 일파만파 확산되자 진퇴양난에 빠졌다. 구체적인 금품이 거론된 전 전 장관은 자진사퇴로 정리했지만, 정 장관과 이 원장에 대해선 금품 관련 진술이 구체적으로 나오지 않은데다 당사자들이 완강히 의혹을 부인하고 있다. 결국 향후 수사가 진전되는 정도에 따라 수동적으로 대응할 수밖에 없을 것이란 전망이 나온다. 그럴수록 정치권의 공세는 더 커질 수밖에 없다.

전 전 장관은 사의를 표명하면서도 “불법적인 금품수수는 단연코 없었다. 해수부 장관직을 내려놓고 당당하게 응하는 것이 공직자로서 처신”이라며 의혹 자체는 부인했다. 정 장관도 “근거 없는 낭설”이라고 일축한 바 있다. 그는 “윤영호 씨(전 통일교 세계본부장)를 야인 시절 단 한 번 만난 적이 있지만, 당시는 국회의원이나 공직에 있지 않았다”면서 4년 전 경기도 가평에서 한 차례 만나 10분간 차담을 한 것이 전부라고 밝혔다. 이 원장도 ‘3년 전 윤 전 본부장을 본 것이 전부’라며 비슷한 취지의 입장을 내놓았다.