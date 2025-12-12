[헤럴드경제=홍석희 기자] 대동그룹의 AI 로봇 전문기업 대동로보틱스는 HL그룹과 공동 개발 중인 골프 디봇 보수 AI 로봇 ‘디봇픽스(DivotFiX)’가 CES 2026 혁신상(Innovation Awards)을 수상했다고 12일 밝혔다.

이번 수상은 HL디앤아이한라가 CES 2026에 출품한 ‘디봇픽스’가 로보틱스와 첨단 모빌리티 두 개 부문에서 혁신상에 선정된 것으로, 골프장 잔디 관리 작업의 자동화 가능성과 기술적 완성도를 동시에 인정받은 결과다. 대동로보틱스는 HL디앤아이한라, HL만도와 함께 ‘디봇픽스’ 개발을 추진 중이며, 세 기업은 지난해 8월 기술 협력을 위한 업무협약을 체결하고 각 사의 핵심 역량을 결합한 공동 개발을 이어오고 있다.

‘디봇픽스’ 개발 과정에서 대동로보틱스는 자사의 농업용 운반로봇 플랫폼을 기반으로 외관 설계와 하드웨어 구조를 담당했다. HL만도는 자율주행과 AI 인식 기술을 중심으로 소프트웨어 알고리즘 개발을 맡았으며, HL디앤아이한라는 드론 맵핑을 활용한 디봇 위치 파악과 웹 기반 AI 플랫폼 구축을 담당하고 있다. 회사 측은 이번 CES 혁신상 수상이 골프장 관리 자동화 솔루션으로서 ‘디봇픽스’의 차별성과 향후 사업 확장 가능성이 글로벌 시장에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

‘디봇픽스’는 골프장에서 플레이 중 발생하는 잔디 파손 부위인 디봇을 비전 AI와 라이다로 탐지한 뒤, 정량 분사 시스템을 통해 디봇 모래를 자동으로 투입·복구하는 지능형 자율주행 로봇이다. 기존에 인력 의존도가 높았던 디봇 보수 작업을 자동화함으로써 작업 효율을 크게 높이고, 코스 품질 관리의 일관성을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

대동로보틱스는 ‘디봇픽스’ 개발을 계기로 농업 중심의 로봇 사업 포트폴리오를 레저·스포츠·공공 인프라 등 실외 서비스 로봇 분야로 확대하고 있다. 모회사인 대동모빌리티의 골프장 영업 네트워크와 HL디앤아이한라의 골프장 유지관리 사업 경험을 결합해, 기술 상용화 이후 시너지 창출도 기대된다는 설명이다.

여준구 대동로보틱스 대표이사는 “디봇 보수 로봇이 CES 2026 혁신상을 수상한 것은 지난해 AI 재배기 혁신상에 이어 대동그룹의 기술력이 글로벌 무대에서 다시 한번 인정받은 결과”라며 “디봇 보수 로봇과 같이 다양한 실외 작업에 특화된 지능형 로봇을 지속적으로 개발해 시장을 확대해 나가겠다”고 말했다.