[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드 어드벤처는 성탄과 연말연시를 맞아, 테슬라 ‘사이버트럭’ 1대와 ‘미니쿠퍼’ 5대를 제공하는 대규모 경품행사 ‘산타의 잃어버린 썰매를 찾아라!’를 오는 19일(금)부터 2026년 1월 18일(일)까지 31일간 진행한다.

매해 화려한 겨울시즌 축제 ‘미라클 윈터’ 등으로 겨울철 명소로 손꼽히는 롯데월드 어드벤처가 올해 아주 센 놈을 준비한 것이다.

이번 이벤트는 매년 겨울마다 수많은 손님들이 어드벤처에 보내는 성원에 보답하고자 마련한 행사이다. ‘고객에게 기적을 선물하겠다’는 취지이다.

응모 방법은 어드벤처 곳곳에 숨겨진 자동차 테마의 어트랙션 4종(범퍼카·어린이 범퍼카·카트라이더레이싱 월드·매직 붕붕카)을 찾아 ‘산타의 잃어버린 썰매 조각’을 모으는 스탬프 미션에 도전하면 된다.

모든 썰매 조각을 완성한 참가자에게는 ‘경품 응모권’이 주어지며 추첨을 통해 1등(1명)에게는 테슬라 사이버트럭을, 2등(5명)에게는 미니쿠퍼를 증정한다. 경품 응모권은 산타의 선물로 변신한 실제 미니쿠퍼와 화려한 크리스마스 장식으로 꾸며진 ‘산타의 선물창고’ 포토존에서 수령 가능하다.

미션을 완료한 경품 응모권을 해당 포토존에 비치된 응모함에 넣으면 이벤트 참여절차가 완료된다.

‘산타의 선물창고’ 포토존은 어드벤처 1층 위니비니 광장에 위치해 있다. 당첨자는 내년 1월 23일(금) 롯데월드 공식 유튜브 채널에서 라이브 방송을 통해 발표할 예정이다.

또한, 롯데월드 어드벤처는 이번 행사에서 기존 1인 1매로 제공되던 경품 응모권을 최대 2장까지 받을 수 있는 특별한 기회도 마련했다. 응모 당일, 롯데월드 공식 앱 로그인 화면과 어드벤처 내 상품샵 혹은 식음 업장에서 3만 원 이상 결제한 영수증을 경품 응모권 수령처에서 인증하면, 경품 응모권 1장을 추가로 준다.

‘산타의 잃어버린 썰매를 찾아라!’에 대한 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지와 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다. 특히 공식 SNS와 연계해 다양한 이벤트도 준비해 즐거움을 더한다. 이번 경품행사는 롯데월드 어드벤처를 방문한 누구나 참여 가능하다.

한편, 롯데월드 어드벤처는 겨울시즌 축제 ‘트윙클 미라클 윈터’를 내년 3월 2일(월)까지 운영한다. 인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’과의 특별 컬래버레이션 콘텐츠, 스페셜 공연과 포토존 등이 반긴다.