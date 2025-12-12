노동부, 노·사정· 및 전문가 참여한 통합지원 TF 시작 내년 상반기 중 ‘외국인력 통합지원 로드맵’ 마련 예정

[헤럴드경제=이태형 기자] 외국인노동자 100만명 시대를 맞아 정부가 이들에 대한 지원을 강화하기 위해 태스크포스(TF)를 출범시키고 지원방안을 모색한다.

외국인력 수급체계를 체계화해 우수인력 도입 방안을 마련하고, 외국인 유학생의 E-9 비자 전환도 추진한다. 현장 인권침해 실태조사를 실시하고 신고체계를 강화해 인권사각지대를 최소화한다.

고용노동부는 12일 서울지방고용노동청에서 ‘외국인력 통합지원 TF’ 첫 회의를 열고 이 같은 내용을 논의했다고 밝혔다.

이번 TF는 이규용 한국노동연구원 선임연구위원과 손필훈 고용노동부 기획조정실장을 공동위원장으로 하고, 노동계, 경영계, 현장 및 학계 전문가, 관계부처, 자치단체, 유관기관 등 총 23명으로 구성됐다.

TF는 내년 2월까지 매주 또는 격주로 개최되며, 외국인력 통합지원 방안에 대해 심층 논의한다. 전체 노동시장 관점에서 ‘모든 일하는 외국인’에 대한 통합적 정책 수립 및 지원이 이뤄질 수 있도록 개선방안을 마련할 계획이다.

이날 첫 회의에서는 외국인력 통합 관리·지원의 필요성과 추진방향에 대해 논의하고 공감대를 형성했다.

먼저 ‘일하는 모든 외국인’에 대한 통합적 정책수립 기반을 마련할 계획이다. 전체 노동시장 관점에서 외국인력의 수급 설계를 체계화하는 한편, 외국인취업현황 파악 및 분석을 위한 인프라를 강화한다.

다음으로 우수인력을 도입하고 성장시킬 수 있도록 제도를 개선한다. 외국인노동자 도입의 공공성·투명성 강화 방안을 모색한다. 또 외국인노동자에 대한 숙련양성체계를 구축하는 한편, 숙련을 쌓으며 장기근무할 수 있도록 제도를 개편한다.

외국인 유학생의 고용허가제(E-9 비자) 전환 등 국내체류 외국인 활용도 확대한다.

이와 함께 외국인노동자에 대한 권익보호 강화에 나선다. 외국인노동자가 안전하고 존중받는 환경에서 일할 수 있도록 체류자격과 관계없는 근로조건·노동안전·취업알선 등에 대한 통합지원을 추진할 계획이다.

체류자격 전체에 대한 인권침해 실태조사를 실시하고, 신고·상담·점검 체계도 강화한다. 최근 인권침해 사례들을 계기로 개선 필요성이 지적된 사업장 변경제도 개선방안도 모색한다.

향후 TF에서는 이에 대한 세부적인 내용을 논의하고, 노동부는 TF 논의 결과를 바탕으로 내년 상반기 중에 ‘외국인력 통합지원 로드맵’을 마련하여 발표하고, 외국인고용법 개정안을 국회에 제출할 예정이다.

한편 TF 논의와 별개로 노동부는 내년 예산 확대를 통해 외국인노동자 지원 인프라 강화에 나선다.

고충상담, 한국어교육 및 다양한 체류지원을 제공하는 ‘외국인노동자지원센터’를 9개소에서 19개소로 확대하고, 외국인노동자의 열악한 숙소 개선을 위해 기존 공공 주거시설 지원사업에 더해 주거환경개선 지원사업을 신설한다.

권창준 노동부 차관은 “외국인력정책의 새로운 방향을 정립하는 일은 우리 사회의 공동체 기반을 다지고, 대한민국의 미래를 결정하는 시대적 과제”라며, “외국인노동자가 존중받고 안전하게 일할 수 있는 일터를 조성하고, 외국인노동자 숙련형성을 통한 체계적인 성장경로와 안정적 체류방안을 마련해 내국인과 외국인이 함께 성장하는 상생의 노동시장을 만들겠다”고 밝혔다.