CES 개막 하루 전 미디어데이 개최…미래 건설현장 비전 발표

[헤럴드경제=박혜원 기자] 두산밥캣이 내년 미국 라스베이거스에서 열리는 CES2026에서 건설 현장 특화 인공지능(AI) 기술을 대거 공개한다고 12일 밝혔다.

이번 전시에서 두산밥캣은 숙련 인력 세대교체, 장비 가동 중단으로 인한 효율 저하, 복잡해지는 작업 현장 등 주요 과제에 대한 해답을 제시할 계획이다. CES 2026 개막 하루 전인 1월 5일 오후 2시(현지 시간)에선 ‘미디어데이’를 열고 두산밥캣이 추구하는 미래 건설현장 비전을 발표한다.

미국 장비 제조자 협회(AEM)에 따르면 미국 건설 산업에선 2031년까지 전체 인력의 약 40%가 은퇴할 전망이다. 두산밥캣은 이에 대응해, 초보 작업자에게 실시간으로 조작법을 안내하고 숙련자에게는 정밀도와 생산성 향상을 돕는 AI 기능을 선보인다.

두산밥캣은 또, 과거 정비 이력과 기술 지원 정보 등 장비 데이터를 분석해 해결책을 제시하는 AI 정비 지원 설루션도 공개한다. 해당 솔루션은 정비시간 단축과 장비 가동률 극대화에 기여할 전망이다. 복잡한 작업 현장에서 안전성을 높이는 기술도 선보인다. 두산밥캣은 레이더 기반 위험 인식 기술을 도입해 작업 중 주변의 위험 요소를 실시간 감지하고, 충돌 경고 및 개입을 통해 작업자의 안전을 한층 강화할 계획이다.

이밖에 주요 작업 정보를 시야에 직접 표시하는 차세대 조작 디스플레이, 미래 지향 콘셉트 제품, 적측형 배터리팩 등 다양한 혁신 기술을 공개한다.